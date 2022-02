«MIENTRAS CORRIENTES SE INCENDIA EL PRESIDENTE ATAJA PENALES EN LA PLAYA»

La foto de Alberto Fernández en la costa bonaerense

jugando al fútbol motivó el repudio de dirigentes de

distintos espacios políticos

Alberto Fernández (izq.) jugando a atajar penales en la playa. Un bombero (der.)

agotado tras combatir los incendios en Corrientes.



Nacionales

- Legisladores de diferentes espacios políticos expresaron su enojo en redes sociales hacia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de que se viralizara una foto de él en la las playas de Mar de Ajó atajando penales, mientras la provincia de Corrientes no recibe ayuda nacional por los incendios forestales que no dan tregua.

El jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri (Córdoba), posteó: “Ante una tragedia humana, los gobernantes se solidarizan con los ciudadanos. Ante un desastre ambiental o climático, visitan las zonas afectadas. Luego, ponen en marcha planes para reparar daños y evitar que se repitan. Nada de esto hacen Cabandié y A. Fernández”. A su vez, retuiteó otro comentario que expresaba: “Ni Alberto ni Cabandié fueron a Corrientes en medio del peor desastre ambiental de su historia. Tanto el presidente como el ministro se llenan la boca hablando de federalismo”.

“Atajar penales, ni eso sabe hacer…”, escribió brevemente la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi.

En suma, el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, advirtió: “Es urgente que el Gobierno tome cartas en el asunto ante la gravedad de los incendios en Corrientes. No alcanza con Cabandie ni con un presidente que NO atajas penales en la costa bonaerense”.

“Presidente, mientras usted está recorriendo la costa atlántica, la provincia de Corrientes está cercada por el fuego y ni usted ni el ministro Juan Cabandie han siquiera sobrevolado la zona. Ocúpese de lo importante”, criticó el diputado radical Ricardo Buryaile.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuestionó: “Corrientes necesita más ayuda que nunca. Vecinos, productores y animales ven destruido su medio ambiente y su sustento de vida. Presidente, estamos frente a una emergencia nacional. Deje las giras por la playa y envíe los recursos necesarios para apagar el fuego”.

“Alberto Fernández en 2 años usaron divisas para comprar 289 avionetas de lujo a 202 millones de US al oficial. No trajeron un solo hidrante. Eso es el proyecto. Privilegios a la oligarquía gobernante que permanece en silencio mientras el que no tiene recursos se incendia”, le recordó el diputado del Pro Waldo Wolff. En tanto, Fernando Iglesias escribió en respuesta a los dichos del secretario de Relaciones Parlamentarias “Chino” Navarro: “No molesten, estamos gobernando, dice este coso mientras el Presidente ataja penales en la playa y se les prenden fuego Corrientes y el país”.

“No molesten, estamos gobernando”dice este coso mientras el Presidente ataja penales en la playa y se les prenden fuego Corrientes y el país @chino_navarrook https://t.co/nLriErEYTy — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 18, 2022

En tanto, el legislador Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló: “Mientras el Presidente juega al fútbol playa y Cabandie viaja por el mundo y expone en asambleas, los correntinos huyen del fuego. Los Gobiernos serios se ponen al frente de los desastres ambientales, estos incapaces únicamente recorren el territorio en campaña. ¡Háganse cargo!”.

Informe: Parlamentario.com