A 10 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE ONCE / «OTRO ANIVERSARIO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN LA ARGENTINA»

Legisladores de la oposición recordaron a las víctimas

del luctuoso suceso y pidieron "respeto y justicia"

para los familiares

-

“Hoy se cumplen 10 años de la #TragediaDeOnce. Para algunos será solo un número, para los familiares de las víctimas es una herida abierta y una década luchando para que se haga justicia”

, señaló este martes el senador nacional

Luis Naidenoff

, uno de los tantos legisladores que se hicieron eco este martes de esta fecha luctuosa y lo reflejaron en las redes sociales.

Martín Ocampo señaló por su parte: “En el 10mo aniversario de la tragedia de Once acompaño a los sobrevivientes y familiares en su inclaudicable reclamo de justicia”.

La diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman recordó que “en un día como hoy hace 10 años, se producía la tragedia de Once, consecuencia directa de la desidia y corrupción de los funcionarios de gobierno y de empresarios que especularon por años con la vida de los argentinos, para obtener mayores ganancias”. Y agregó: “No hay palabras que puedan mitigar el dolor que como familiares y amigos, viven día a día desde aquel momento; solo continuar ofreciendo nuestro acompañamiento y sostener el pedido de Justicia”.

A su vez, el diputado nacional Diego Santilli recordó que “hoy se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Once. Ya son 10 años desde que la corrupción se llevó la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos. No dejemos de exigir justicia por cada una de las víctimas, y por sus amigos y familiares”.

Presente en el andén 2 de Once donde se produjo la tragedia hace 10 años, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro habló de “otro aniversario de la corrupción y la impunidad en la Argentina. Once, Nisman, Amia, Embajada… la lista continúa y los años continúan, pero la memoria sigue intacta. A diez años de la tragedia de once seguimos pidiendo justicia”.

A su vez, el rionegrino Aníbal Tortoriello señaló que la tragedia está “todavía impune” y expresó su “respeto y solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Seguimos pidiendo Justicia”.

El legislador porteño Daniel Del Sol escribió en su red social: “A 10 años de la #TragediaDeOnce seguimos reclamando Justicia para las víctimas, sus familiares y sobrevivientes”.

Desde la izquierda, Romina Del Plá señaló: “A 10 años de la masacre de Once, donde 52 personas murieron como consecuencia de un esquema de negociados de gobiernos, empresarios y burócratas sindicales, seguimos acompañado a sus familiares y reclamando justicia. Los hechos que pusieron en la mira el vaciamiento ferroviario”.

Y agregó: “Es también una oportunidad para recordar a Mariano Ferreyra, cuyo asesinato ya había puesto de manifiesto la asociación criminal del Estado con los empresarios y burócratas, dispuestos a todo para defender sus negocios”.

“Le quiero decir a las madres, a los padres y a todos los que hoy lloran la pérdida de un ser querido, en una tragedia que nunca debió suceder, que no están solos. Los acompañamos en su lucha por no resignarse y por no olvidar. Justicia”, tuiteó por su parte el jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo.

Desde San Juan, Susana Laciar señaló: “52 víctimas que no son un número. Tienen nombres, familias, vecinos, amigos que reclaman por Justicia. La corrupción mata y la tragedia de Once es el mayor símbolo de ello. Trabajemos para que nunca más la corrupción se lleve la vida de nadie”.

El vicepresidente primero de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario se sumó diciendo: “Se cumple una década de la #TragediaDeOnce, una década de haber sido testigos de que la corrupción mata. Acompaño a los familiares de víctimas y sobrevivientes que siguen exigiendo justicia”, en tanto que el diputado radical Miguel Bazze dijo que esta tragedia es “consecuencia gravísima de la corrupción. Un saludo a los familiares de las víctimas y nuestro reconocimiento a los que lucharon de manera ejemplar para que se haga justicia”.

Por su parte, el titular del bloque Vamos Juntos en la Legislatura porteña, Diego García Vilas, señaló: “Diez años de la #TragediaDeOnce. La prueba fehaciente, concreta y dolorosa de que la corrupción mata. No olvidemos eso jamás, no seamos obsecuentes con quienes se enriquecen a cuestas del dolor y la mala calidad de vida del resto de los argentinos. No dejemos de pedir justicia”.

La diputada Carla Carrizo señaló que “la corrupción y la negligencia estatal matan. La ausencia de Justicia también: la Corte Suprema debería ratificar las condenas. Abrazamos a los familiares de las víctimas”, al tiempo que su par santafesino Juan Martin pidió que “nunca nos olvidemos de que la corrupción también mata. La mejor manera de honrar a las víctimas es seguir peleando por un país con transparencia y justicia”.

