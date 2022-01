KULFAS CALIFICA DE «IRRESPONSABLE» AL KIRCHNERISMO QUE PLANTEA UN DEFAULT

El ministro de Desarrollo Productivo criticó a Leopoldo

Moreau, Claudio Lozano y Fernanda Vallejos que

cuestionaron un acuerdo con el FMI

Matías Kulfas

Nacionales - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tildó de "irresponsables" a sectores del kirchnerismo duro que plantearon el default como una alternativa en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a horas de que se produzca el primer vencimiento de deuda de 2022 por 731 millones de dólares.

"Poner en riesgo la reactivación por una hipótesis, que el acuerdo con el FMI sería mucho peor, me parece un acto de voluntarismo y, en algunos casos, de irresponsabilidad", aseguró Kulfas este jueves 27 de enero en diálogo con Radio Con Vos,.

El ministro se distanció del kirchnerismo por sus declaraciones sobre la deuda. Es que el tema de la deuda externa se combinó esta semana con el frente interno del oficialismo. Dirigentes del Frente de Todos como Leopoldo Moreau, Claudio Lozano y Fernanda Vallejos cuestionaron al FMI por la deuda y dejaron abierta la posibilidad de una cesación de pagos.

Incluso la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde Honduras, rechazó las recetas de "ajuste", tema que incluso vinculó con el "narcotráfico". El tema es clave porque buena parte de las diferencias entre el gobierno nacional y el organismo internacional de crédito giran en torno al ritmo de reducción del déficit fiscal para cerrar un acuerdo.

Sobre ese punto, Kulfas aseguró: "Estoy convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo porque eso de por sí va a ser malo; esa hipótesis no se valida con la realidad".

Lo que dijo Moreau sobre el FMI

En conversación con Radio Con Vos, Moreau, diputado por el Frente de Todos, había manifestado su visión sobre los acontecimientos relacionados a la negociación y expuso: "Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios (...) ¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía".

Preguntado por esto, el ministro se limitó a comentar: "Escucho que se dice que hemos estado en default y la economía creció, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento estuvimos en default pero con acreedores privados, no con el FMI, con el Fondo hubo una demora de 72 horas en el pago, eso no califica como un evento de default".

"Tenemos que actuar con responsabilidad, la negociación se ha planteado en estos términos, de que efectivamente no haya un ajuste sino que Argentina pueda seguir creciendo. Es una fantasía esta idea de que no le pago al Fondo y esa plata la uso para otra cosa, es no tomar en cuenta la multiplicidad da elementos que también van a afectar a la economía argentina", enfatizó el ministro de la cartera de Desarrollo Productivo.

Consultado por la cancelación de la deuda de USD 731 millones próximo a vencer este viernes 28 de enero, el ministro no dio respuesta directa pero comentó que "pagar los compromiso no es un gesto de buena voluntad o no, es pagar los compromisos, te pueden gustar o no gustar; de ninguna manera fue algo bueno acordar con el FMI en 2018, fue un error garrafal, ahora los compromisos están, corresponde pagarlos", concluyó.

Informe: Agencias