Florencio Randazzo

Nacionales - El diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) consideró que “el peronismo no está representado en este Gobierno de ninguna manera” ya que “las políticas que lleva adelante no expresan al peronismo verdadero, como fuerza transformadora, con mirada social y del mundo”.

“No creo que el peronismo hoy esté expresado en el kirchnerismo. De ser un frente político que incluso llevó a un radical como candidato a vice (en referencia a Julio Cobos), terminó siendo un grupo de fundamentalistas”, apuntó el exministro del Interior de Cristina Kirchner.

Entrevistado por el diario Clarín, el chivilcoyano agregó: “No creo que el verdadero peronismo, el transformador, disruptivo, el de la inclusión social -y no de la asistencia a la exclusión- esté representado en el kirchnerismo”.

En relación a la deuda, el legislador del bloque Identidad Bonaerense, que comparte con Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló que “de la deuda tienen que hacerse cargo tanto Cambiemos, que fueron los que nos endeudaron, como los que gobiernan hace dos años, que en lugar de resolver el problema lo empeoraron”.

“Está claro que el acuerdo con el FMI no puede condicionar a que la Argentina crezca y pueda desarrollarse. Y si es así, a mí no me tengan en cuenta”, adelantó, al tiempo que reclamó que “tiene que haber una posición clara del Gobierno nacional. ¿Cuál es su posición? No se conoce”.

Además, consideró que en sus dos años de mandato, el resultado de la gestión de Alberto Fernández “ha sido pésimo. Al país le ha ido muy mal”.

Sin mencionarla, pero en alusión a las vacaciones en el Caribe de la titular del PAMI, Luana Volnovich, Randazzo recordó: “Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba”.

Informe: Parlamentario.com