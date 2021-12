«MÁXIMO KIRCHNER PATEÓ TODO, ROMPIÓ TODO»

La diputada Graciela Camaño responsabilizó al titular

del bloque oficialista por la caída del presupuesto y dijo

que «no entendía que no tenía el número»

Graciela Camaño

Nacionales - La diputada nacional Graciela Camaño aseguró este viernes que el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner “pateó todo lo que se podría haber construido con la vuelta del proyecto de Presupuesto 2022 a la comisión” y así “rompió todo” el nivel de acuerdo que se había generado entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otros bloques en la madrugada.

“Yo no sé qué pensó el oficialismo, honestamente, pero sí sé que a las nueve de la mañana Máximo Kirchner pateó todo lo que se podría haber construido con la vuelta del proyecto a la comisión”, dijo la legisladora del bloque Identidad Bonaerense en declaraciones a la radio porteña Con Vos.

“Lamentablemente hubo una actitud por parte del oficialismo que llevó hoy a que la Argentina esté sin presupuesto. Este es un dato de la realidad palmaria que se podía advertir siguiendo el debate que se desarrolló entre ayer y hoy”, dijo Camaño. Y dijo que la sociedad puede repasar la sesión para determinar responsabilidades.

La legisladora dijo que todo el arco opositor se inclinaba por la decisión de volver a la comisión el proyecto para pulir allí las diferencias. Lo había propuesto el diputado cordobés Mario Negri (UCR) y luego lo hizo el legislador Luis Di Giacomo (de Juntos Somos Río Negro). “Pero luego el oficialismo rompió todo”, lamentó Camaño.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner “hizo uso de la palabra y tuvo palabras descomedidas. Esto de no entender que no se tiene el número. El oficialismo no tiene el número porque es una decisión de la ciudadanía. Entonces, la construcción de consensos que tiene que hacer es otra, no puede tratar de imponer lo que cree que está bien”, dijo.

Y señaló que la ciudadanía logró, a través del voto, un “equilibrio” en el Congreso, lo que obliga al oficialismo y a la oposición a buscar consensos. “Hay un dato que es de la realidad y no lo podemos desconocer. La composición del cuerpo la genera el voto de los ciudadanos. Si no entendemos esto, vamos a estar en peleas estériles”, dijo.

Según añadió, “era muy importante tener un presupuesto” por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De hecho en la última negociación que se hizo en el cuarto intermedio con el presidente de la Cámara (Sergio Massa) fue por un pedido del ministro de Economía (Martín Guzmán) de que se intentara tener un Presupuesto”, dijo Camaño.

Por eso, dijo que si el Gobierno estaba en esa posición de querer alcanzar la aprobación de la iniciativa, el jefe del bloque oficialista “no puede tener la soberbia de intentar destruir todo con un discurso”. E indicó que ahora el Gobierno deberá “reconducir” el Presupuesto de 2021 para 2022.

“No sé lo que creyeron. La realidad es que desde que este proyecto ingresó el oficialismo tuvo una actitud extraña. Cuando ellos tenían mayoría y lo podían haber aprobado, no lo quisieron tratar. Y de hecho trascendieron desavenencias que tenían en el propio oficialismo. Lo ponen en tratamiento cuando el cuerpo tiene un fino equilibrio en su composición. No modifican nada, no explican las cosas que se les preguntaron ni pretenden tener algún tipo de acuerdo”, evaluó la legisladora.

Informe: La Voz (Córdoba)