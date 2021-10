«CUALQUIER REFERENCIA A LOS HIJOS ES INACEPTABLE»

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Leandro Santoro, criticó a Aníbal Fernández por las

amenazas a Nik. Crecen los repudios al ministro

Leandro Santoro

Nacionales - El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, se refirió este martes al mensaje intimidante que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le envió vía Twitter al humorista y caricaturista Nik, asegurando que no le "gustó" lo sucedido.

Luego del enorme escándalo desatado en las últimas horas por la publicación en la cual Fernández respondió una crítica de Nik al Gobierno nacional con una amenaza velada contra sus hijas, haciendo mención al colegio al cuál asisten, Santoro tomó distancia del flamante funcionario del Gabinete.

"No me gustó lo de Aníbal Fernández. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos es inaceptable", expresó Santoro en diálogo con Radio La Red. Además, agregó: "No creo en la personalización, no ayuda a la política”.

Por su parte, este mismo martes a la mañana el propio Fernández realizó declaraciones al respecto, asegurando que no hubo "ningún agravio" en el mensaje enviado a través de las redes sociales al caricaturista.

En ese sentido, confió que durante la noche del lunes le envió un mensaje de WhatsApp a Nik con un pedido de disculpas: "Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”, expresó el ministro de Seguridad.

Más críticas y repudios

La Academia Nacional de Periodismo, que reúne a destacadas personalidades de la profesión, repudió el mensaje intimidatorio del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el historietista Nik y reclamó al presidente Alberto Fernández que se pronuncie sobre el tema.

En un comunicado difundido este martes, la institución manifestó “su más enfático repudio a la amenaza que sufrió el dibujante y humorista Cristian Dzwonik, popularmente conocido como Nik, quien suele hacer análisis políticos en sus viñetas de humor, por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En este caso, Nik solo había expresado en su cuenta personal en Twitter una opinión crítica sobre decisiones políticas del gobierno. El ministro Fernández hizo ostentación luego de la información personal que tiene de Nik, sobre todo del colegio donde estudian sus hijas”.

Para la Academia, “se trata claramente de una actitud de intimidación que provocó temor y zozobra en la familia del historietista. Después, el ministro Fernández divulgó un dibujo que Nik había hecho solo para ser usado internamente por el colegio ORT, donde estudian sus hijas. La obscenidad con que el ministro Fernández exhibe la información personal, familiar y escolar de las hijas de Nik constituye un avance insoportable del Estado sobre las libertades públicas y, desde luego, sobre la libertad de prensa, ya que Nik es un hombre de la prensa libre. Las supuestas retractaciones posteriores del ministro Fernández estuvieron siempre condicionadas por palabras que solo agravaron el conflicto”.

Y completa: “Reclamamos al presidente de la Nación, que se comprometió a respetar la libertad de prensa y a aceptar las opiniones distintas como un hecho natural de la vida democrática, a expresarse públicamente sobre la actitud claramente autoritaria de su ministro de Seguridad. Y requerimos de igual modo al Congreso de la Nación que tome cartas en el asunto porque está en juego el sistema de libertades garantizado por la Constitución”.

El intercambio en Twitter entre Nik y Fernández había empezado el viernes. Fue ese día cuando el dibujante publicó un mensaje en su cuenta en el que hacía una crítica a las medidas de las últimas semanas llevadas a cabo por el Gobierno. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, publicó.

Dos días después, Fernández tomó esa publicación y le contestó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”. Después se supo que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”.

El Presidente hizo silencio sobre el caso y dejó que el ministro de Seguridad hiciera las aclaraciones públicas. Dijo que no había querido referirse a los hijos de Nik y advirtió: “Él vive agraviándonos”.

La Academia Nacional de Periodismo es presidida por Joaquín Morales Solá y cuenta con los siguientes miembros: Jorge Fontevecchia (vicepresidente 1°), Nelson Castro (vicepresidente 2°), Alberto J. Munin, Alicia de Arteaga, Antonio Requeni, Fernán Saguier, Carlos M. Reymundo Roberts, Daniel Dessein, Daniel Santoro, Eduardo Fidanza, Enrique J. Maceira, Ernesto Tenembaum, Fernando Ruiz, Fernando Sánchez Zinny, Gustavo González, Héctor D’Amico, Héctor M. Guyot, Hinde Pomeraniec, Hugo Alconada Mon, José Claudio Escribano, José Ignacio López, Julián Gallo, Magdalena Ruiz Guiñazú, Marcelo Longobardi, María O’Donnell, Mariano Grondona, Miguel Wiñazki, Nora Bär, Osvaldo Granados, Ricardo Kirschbaum, Roberto A. García, Roberto Guareschi, Silvia Naishtat, Eduardo Van der Kooy, Fernando Bravo, Santo Biasati, Norma Morandini y Beatriz Sarlo.

Club Político Argentino

La comisión directiva del Club Político Argentino repudió las expresiones del ministro de Seguridad Aníbal Fernández:

Una vez más Aníbal Fernández se ha valido de una posición pública decisiva -nada menos que la de ministro de Seguridad de la Nación- para desplegar un comportamiento claramente amenazante.

La suya es una actitud que choca de frente, en el espíritu y en los hechos, con el Estado de Derecho que los funcionarios tanto o más que los ciudadanos, tienen obligación de respetar. En lugar de cumplir con las funciones que transitoriamente desempeña, el ministro las destruye, generando inseguridad en el destinatario directo de sus intimidaciones y en cualquier otro ciudadano. A todo esto, desde la totalidad del oficialismo nos llega el ruido estridente del silencio total.

El CPA repudia este acto que mancilla instituciones y ciudadanos, y comparte la alarma de Nik y la preocupación de todos.

Fundación LED

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia expresó su repudio a la intimidación sufrida por el humorista gráfico Cristian Dzwonik (Nik):

El 8 de octubre Nik expresó una opinión en la red social Twitter sobre las políticas electorales del gobierno nacional y la entrega de electrodomésticos o viajes utilizados para recuperar el voto de la gente. A raíz de este comentario, el Ministro de Seguridad, respondió en la misma red social, replicando el posteo original con un comentario intimidatorio haciendo mención al colegio donde asisten las hijas del dibujante.

La réplica a la opinión de Nik, formulada por un Ministro, expone el clima de baja tolerancia a la crítica por parte de las autoridades nacionales. La amenaza implícita que encierra la respuesta ministerial, agrega un tono de mayor gravedad a la tensión sobre la libertad de opinión en nuestro país. La intimidación o amenaza a un ciudadano por sus comentarios excede el límite de los parámetros democráticos en el que el debate público debe transcurrir, poniendo al gobierno en su conjunto, en una actitud que, de no mediar una toma de posición oficial ante la inconducta de un miembro de su gabinete, lo torna ilegítima y autoritaria.

Luego de las repercusiones negativas y el apoyo inmediato de las organizaciones periodísticas y sociales, el Ministro se disculpó con otro mensaje donde expuso conocimiento sobre distintos datos personales del agraviado. De esta manera, se profundizó la intimidación inicial, ya que el Ministro de Seguridad, quien tiene como misión principal la de proteger a los ciudadanos, utiliza información personal y privada de Dzwonik para exponerlo, amedrentarlo por su opinión, dando un mensaje claro a la sociedad, sobre las responsabilidades ulteriores, y/o problemas que puede acarrear opinar en contra del gobierno.

Situaciones como estas, representan sin lugar a dudas una fuerte restricción a la libertad de expresión. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que «el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático. Ello se aplica a los funcionarios y miembros de la armada, incluyendo aquellos que integran los tribunales. Además, al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad». Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 82.

En el mismo sentido, expresó que “El control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público.”Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrer Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.

La Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia se solidariza con el cronista gráfico Cristian Dzwonik, y expresa su enérgico repudio a cualquier tipo de agravio, intimidación o amenaza hacia la prensa, hacia la opinión ciudadana así como hacia toda restricción que comprometa el ejercicio de la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que a ella se integran.

Informe: MDZ, LN y Agensur.info