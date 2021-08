Alberto Fernández defendió a la violenta docente kirchnerista que increpó a algunos de sus alumnos por pensar diferente

- Alberto Fernández se metió de lleno en el debate por la docente kirchnerista Laura Radetich, que fue filmada en una escuela de La Matanza durante una discusión a los gritos con sus alumnos. El presidente defendió el accionar de la maestra porque el debate "abre la cabeza" de los estudiantes.

“Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno", dijo Alberto Fernández este viernes 27 de agosto entrevistado por Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre (Radio 10).

Desde el Centro Cultural Kirchner, en un programa especial por los 101 años de radiofonía argentina, el jefe de Estado recordó su rol como profesor de derecho penal en la UBA y sostuvo que "lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos".

"Si esa maestra que discutió tan acaloradamente le puso un uno al alumno como consecuencia de la discusión, es reprochable. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza e invita a pensar", completó Alberto Fernández. El presidente descartó además la idea de "adoctrinamiento" porque "están los que creen y están los que no creen; es una forma de invitar a discutir, a pensar y abrir la cabeza de la gente".

El primer mandatario apuntó luego contra Jeremías, el alumno que encabezó la discusión contra la docente: "Es evidente que el chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas, como que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y lo repite", dijo sobre el debate. Y volvió a respaldar a la maestra: "Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”, lanzó.

Por último, el jefe de Estado volvió a cuestionar a los medios por "todo el ruido que hizo" la noticia. "Pero acá en la Ciudad hubo un director de colegio que defendía al proceso militar pero nadie dedicó un renglón a ese hombre, que defendió un genocidio”, reprochó Fernández.

El debate surge a raíz de un video difundido en Twitter este miércoles 25 de agosto, capturado en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 María Eva Duarte de Ciudad Evita (La Matanza). En las imágenes puede verse a la docente de historia Laura Radetich discutir a los gritos con sus alumnos mientras critica a Mauricio Macri y defiende las gestiones kirchneristas.

"Nadie te robó. Vos podés venir acá y comer esta porquería (muestra un paquete de comida) porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¡Andá! ¿Sabés cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? Diez lucas. Tiene tu papá diez lucas pa’rriba para pagar, porque eso es lo que dejó Mauricio Macri. Eso es lo que dejó Macri", se la escucha gritar en un momento. El destinatario es un alumno en particular identificado como Jeremías.

El video generó un inmediato repudio y acusaciones de "adoctrinamiento" en redes sociales y desde la oposición nacional. La docente fue separada temporalmente de su cargo y luego recibió una denuncia penal ante la Fiscalía General de La Matanza por la agresión al alumno.

Radetich se negó a dar declaraciones ante los medios, aunque reprochó que fue filmada "por un alumno macrista", que la "pinchó" y luego la "hizo hablar de Macri". "Me puedo quedar sin laburo, voy a tener que buscar un abogado", expresó en un audio enviado a Radio con Vos.

Soledad, la mamá de Jeremías (el alumno increpado), contó que vio a la docente "un poco exaltada". "La escuela no me llamó porque no le habrá tomado la importancia, que tampoco Jeremías le tomó, solo me dijo que había discutido con una docente y nos avisó porque nos podrían haber llamado por un mal comportamiento”, relató la madre del joven este jueves 26 de agosto en diálogo con Telenoche (El Trece).

Informe: Perfil.com