¿Qué van a hacer con los muertos?

Por Carlos Ares (*)

¿Los van a negar? ¿A esconder detrás de una gigantografía de Macri? ¿A desterrar de la memoria como a los que asesinó la Triple A, Montoneros, los que mandaron a morir contra Videla mientras negociaban con Massera? ¿Van a discutir el número? ¿Si fueron o no 30 mil los que podrían estar vivos de haberles dado la vacuna a tiempo? ¿Van a dibujar la cantidad como hizo Scioli con los muertos en la inundación de La Plata para aliviar la culpa? ¿Los van a sepultar bajo consignas? ¿Braden o Sigman? ¿Unidos o dominados por Pfizer? ¿Liberación o dependencia de la Sputnik? ¿Se van a dar una dosis doble de Cristina para no sentir nada?

¿A quién más podrían acusar ahora? ¿A los desesperados que quieren volver a trabajar, ir al colegio? ¿Los que salieron a correr? ¿Los que viajaron? ¿Van a encubrir este crimen con discursos? ¿Creen que es posible hacer responsable solo a quién es y no a lo que son? ¿Que alcanza con decir Menem no era peronista, Alberto es un inútil, o acusar a Ginés, a Manzur, porque responden a Sigman? ¿Y los que se robaron las vacunas? ¿Y Zannini, Massa, sus suegros, el parásito de Eduardo Valdez, el experto en hacerse el boludo de Felipe Solá? ¿Y los casi cuatrocientos que hicieron pasar por el Posadas como personal de salud? ¿Y Vizzotti no sabía? ¿Y el doble agente Verbitsky siempre tan bien informado, no sabía? ¿Y los imbéciles militantes que se adelantaron a quienes les correspondía, no sabían?

¿De cuántos miles de muertos deberían hacerse cargo entre todos ellos, los ladrones más los que trabaron el acuerdo con Pfizer porque el negocio era con otros? ¿A quién más podrían encajarle los muertos como han hecho siempre? ¿A la oposición que les hizo el reclamo a tiempo y no le dieron bola? ¿A “la derecha”? ¿Así, al voleo? ¿A qué “derecha”? ¿La sindical? ¿A los capos que se hicieron millonarios con los aportes de los trabajadores que dicen defender? ¿A los que antes reclamaban por todo y ahora “contienen” la indignación, la protesta social por el ajuste a los jubilados y la caída del salario? ¿O acaso esos, los Moyano, Cavalieri, Lingieri, Andrés Rodríguez, Pata Medina, el caballo Suárez, Pablo Biró, el de Aerolíneas, son “la izquierda”? ¿Van ir contra Gerardo Martínez, el de la Uocra, al que le saltó la ficha, con foto, de cuando era servicio de inteligencia de la dictadura? ¿Le van a recordar a las Madres, a las Abuelas, que el compañero Martínez fue cómplice de los genocidas?

¿A qué otra “derecha” se puede acusar? ¿La feudal? ¿Los Insfrán, Zamora, Rodríguez Saá, la banda de tiranos provinciales? ¿Qué “derecha”? ¿La económica? ¿La de empresarios con los que arreglaron licitaciones, hicieron negocios, recibieron retornos? Carlos Wagner, Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Cristóbal López.

¿Qué “derecha”? ¿La política? ¿Boudou? ¿La oligarquía estatal de los Cafiero? ¿La de los que hicieron fortunas trabajando de empleados públicos? ¿De verdad quieren saber de quién eran los millones de dólares que José López llevó en un bolso al convento? ¿Y los que estaban en la caja de seguridad de Florencia Kirchner? ¿Y los que lavó el testaferro secretario de Néstor? ¿Y los de Báez? ¿En serio van a denunciar cómo la hicieron De Vido, Manzano, Dromi?

¿Van a tapar los cuerpos con diarios? ¿Con la tele? ¿Se van a inyectar C5N? ¿Con el canal América, de Vila y Manzano? ¿Con todos los medios del portero millonario Víctor Santa María? ¿Con los trolls? ¿Los van a empapelar con carteles, anuncios, limosnas, emitiendo billetes de colores antes de las elecciones? ¿Van a arrasar con la topadora que quiere manejar Dady Brieva a los que les recuerdan qué han hecho? ¿Van a sacar de gira a Víctor Hugo relatando el gol de Maradona? ¿A Copani cantando qué suerte que llegó la Pfizer? ¿A los actores con cartelitos “No al FMI”, “La patria está en peligro”, “Con los jubilados no”? ¿A cualquiera que esté dispuesto a ponerse la careta? ¿Van a llevar custodios, culatas, barras del fútbol, gorilas patovicas de los gremios para que aprieten a los que insulten ahí donde los reconozcan?

¿Se van a hacer cargo alguna vez de los muertos, de los que dejan, de los que condenan a vivir como viven?

(*) Periodista

© Perfil.com