«PRIORIZARON LA IDEOLOGÍA Y LA GEOPOLÍTICA A LA HORA DE SALVAR VIDAS»

Nacionales - El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, se refirió a la carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini le envió al Fondo Ruso de Inversión Directa, reclamando por el retraso en la llegada de vacunas, y señaló que “el Gobierno se irritó mucho y hasta nos insultó cuando dijimos que se ataron a Rusia y a (Vladímir) Putin” pero “el mail de la asesora Nicolini confirma que lamentablemente se priorizó la ideología y la geopolítica a la hora de salvar vidas”.

“Rusia sigue sin dar certezas sobre el envío del segundo componente de la vacuna que esperan seis millones de argentinos angustiados, de los cuales un millón tienen la primera dosis colocada hace más de 90 días”, enfatizó el cordobés.

Y observó que “en el correo de Nicolini se advierte que el Gobierno tiene las manos atadas y que Rusia incluso está pidiendo nuevas condiciones inaceptables”.

“Es elocuente que el Gobierno nacional les advierta a los rusos que firmaron un DNU para poder contratar con firmas norteamericanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué finalmente Rusia frenaba la llegada de dosis de EE.UU. y que la Argentina aceptó esta condición aún cuando miles de argentinos estaban muriendo?“, se preguntó el radical.

Finalmente, Negri reclamó que “el Gobierno nacional, desde el presidente a la ministra de Salud, deben explicar urgentemente todo esto”.

De Cornejo

En tanto, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo en Twitter: "La carta de Nicolini es una atrocidad política. El ruego disfrazado de amenaza en pos del "proyecto" evidencia lo que decíamos desde el minuto cero. Queremos todas las vacunas pero sin ideología. Ahora, ¿quién es el que juega con la salud de los argentinos, Alberto Fernández?".

"La carta del Gobierno a los rusos es prueba contundente de la decisión política que nos dejó sin millones de vacunas, con miles de muertos, sin economía y sin educación. Fernández, González García y Vizzotti tienen que explicar esta catástrofe sanitaria, educativa y económica", planteó la presidenta del PRO Patricia Bullrich desde su cuenta de Twitter este jueves a la mañana.

Pedido de informes

Diputados de Juntos por el Cambio exigen que la ministra de Salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial encargada de la compra de vacunas Cecilia Nicolini den explicaciones en el Congreso luego de que se filtrara un e-mail que Nicolini le envió al Fondo Ruso de Inversión Directa para reclamar por la demora en la entrega del componente 2 de la Sputnik V. Los senadores opositores también pedirán explicaciones en la Cámara que preside Cristina Kirchner.

Tras conocerse el e-mail que le envió Nicolini al Fondo Ruso de Inversión Directa el 7 de julio en la que reclama en duros términos por la demora en la entrega del componente 2, desde la principal bancada opositora de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, tomaron cartas en el asunto.

Según pudo saberse, le pedirán al presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, que cite a la ministra de Salud para que dé explicaciones ante los integrantes de esa comisión. La invitación también será extendida a Nicolini, autora del mail en la que planteó: "Nosotros respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, pero Ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por Ustedes y por este proyecto!".

Asimismo, desde el entorno de la vicepresidenta de esa comisión, la porteña Carmen Polledo (PRO), le confirmaron a El Cronista que le pedirán al presidente de la Cámara baja Sergio Massa "que cumpla con la ronda de reuniones con los laboratorios, que quedó interrumpida luego de la primera reunión, cuando estuvieron los de Pfizer".

"Massa se fue a New York y después, cuando volvió, no lo reactivó", cuestionaron desde JxC, y aseguran que no recibieron ningún tipo de explicación por parte del tigrense al respecto.

"Por agenda", dijeron desde Presidencia de la Cámara de Diputados al ser consultados sobre la suspensión de las reuniones. Según aseguraron "estuvo en los planes en los primera parte del mes, pero se juntaron reuniones de comisión pero dictámenes, sesión, la presentación del jefe de gabinete..."

Vale recordar que en esa primera ronda de reuniones, cuando las negociaciones con el laboratorio estadounidense seguían trabadas por la letra chica de la Ley de Vacunas, el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, había asegurado que "no fueron invitados a participar del proceso legislativo, pero sí habíamos compartido el contrato y los aspectos contractuales con el Poder Ejecutivo".

Desde el entorno del tigrense, hasta el momento, "no tienen precisiones" sobre cuándo se retomarían estos encuentros. En diálogo con este medio, un diputado del Frente de Todos que integra la Comisión de Salud dijo que no hubo explicaciones sobre la suspensión de esas exposiciones. "Me parece que resuelto tema Pfizer perdió interés", consideró.

Informe: Parlamentario.com y El Cronista