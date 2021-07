«PENSÉ QUE EL PEOR GOBIERNO IBA A SER EL DE MACRI PERO ESTE ES PEOR»

Guillermo Moreno criticó con dureza a la administración

de Alberto Fernández y dijo que su economía «es

una payasada»

Guillermo Moreno

Nacionales - El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, arremetió contra el Gobierno de Alberto Fernández, sobre el cuál no solo dijo que "fracasó", si no que admitió también haber pensado que "el peor gobierno iba a ser el de Mauricio Macri, pero este es peor”.

“Lo que está haciendo este gobierno no está ni cerca de ser economía, es una payasada. Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri, ¡y este es peor!”. resaltó el funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en declaraciones a la emisora AM530.

Asimismo, los dichos de Moreno se dan luego de que éste confirmase que participará de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires, con una candidatura a diputado nacional por el espacio Principios y Valores.

"Él (Alberto Fernández) no es peronista, es social demócrata entonces no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso. El que no quiera hacerse cargo de la seguridad de su pueblo, que no sea presidente", sostuvo.

"Voten peronismo así vuelven a ser felices. Dejen de defender lo indefendible", afirmó el exsecretario de Comercio Interior, a la vez que anticipó: "La próxima elección volvemos a la tradición de confrontación entre peronistas y radicales”.

La gestión de la pandemia

Moreno recordó que hace un año había advertido que en caso de no adoptar las medidas necesarias, el país se quedaría sin salud y sin economía, y lamentablemente -a su criterio- ambos pronósticos se cumplieron.

“Hoy tenés 100 mil muertos y los indicadores dicen que es uno de los peores países del mundo que administró la pandemia”, aseguró.

“Alberto Fernández tenía que evitar el miedo, no asustar al pueblo; fortalecerla no solo de cuerpo, sino también de alma, con iglesias abiertas, misas en las plazas, las vírgenes circulando; tenés que cuidar la salud mental de la familia y del pueblo, conversar con los sociólogos que son los que entienden y finalmente ocuparse de algo tan importante como es la economía, con empresarios y sindicalistas”, analizó.

Y resumió: “El presidente asustó al pueblo, no se ocupó de la salud mental de las familias, no se ocupó de la comunidad, no se ocupó de los servicios religiosos y no se ocupó de la economía. ¿Cómo terminás? Un desastre. Destruiste la economía y la salud”.

En los últimos tramos de la entrevista, habló sobre la interna de JxC en provincia de Buenos Aires :“No tengo dudas que (Facundo) Manes empieza a expresar la profundidad del radicalismo, hasta les diría a los muchachos del PRO que no se presenten".

Informe: Perfil.com, agencias y Agensur.info