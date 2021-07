OFICIALISMO BLOQUEA PROYECTO PARA COMPRAR DOSIS DE PFIZER PARA MENORES CON ENFERMEDADES GRAVES

Diputados del Juntos por el cambio pidieron el tratamiento

de iniciativas que permitan comprar esa vacuna para

inmunizar a niños y adolescentes

- En la sesión de este jueves diputados de Juntos por el Cambio pidieron apartamientos de reglamento para debatir proyectos vinculados a las vacunas contra el Covid, específicamente para impulsar la compra de dosis Pfizer e inmunizar a niños y adolescentes con enfermedades graves.

En una votación en conjunto, que resultó con 112 votos positivos y 122 negativos, el oficialismo rechazó las tres iniciativas. También votaron en contra tres de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Córdoba Federal y la neuquina Alma Sapag.

En primer turno, la radical Claudia Najul defendió un proyecto de su autoría en el que se le solicita al Poder Ejecutivo que “realice todas las acciones necesarias, en forma urgente, para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves: niños con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, con enfermedades prevalentes, que están esperando trasplantes o trasplantados, con cardiopatías congénitas”.

“Cuando se armó el plan de vacunación en Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para este grupo”, recordó la mendocina, que a continuación señaló que “desde mayo tenemos dos vacunas, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”.

Najul aseguró que diputados de su espacio tienen contacto permanente con padres que tienen hijos que “hace un año y medio están totalmente encerrados, encapsulados, que el mundo exterior es algo al que no acceden. Están separados de hermanitos, abuelos; no ven la calle, no ven la plaza, no ven la escuela”. Y dijo que se trata de alrededor de 100 mil menores.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, habló del proyecto presentado por Juntos por el Cambio para modificar el artículo 4 de la Ley de Vacunas, proponiendo “quitar la palabra negligencia, palabra que no estaba en el proyecto original”, y que habría trabado los acuerdos con Pfizer.

“Como nosotros no participamos de las negociaciones con los proveedores desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar los contratos con algunos laboratorios”, sostuvo la macrista.

Al igual que su par, la legisladora mencionó que la vacuna de Pfizer “es la única vacuna autorizada en el país para niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años, que lamentablemente son los grandes ausentes del plan de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación”.

En su fundamentación, la porteña recordó que al firmar con AstraZeneca, Argentina renunció “expresa y condicionalmente a cualquier derecho de inmunidad soberana sin limitaciones”. “Con AstraZeneca no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”, cuestionó.

“Hay chicos con enfermedades de base crónica severas que no pueden resolver otras vacunas que no sean la de Pfizer, no es un invento ni un capricho”, insistió Polledo.

En tanto, el diputado Rubén Manzi pidió tratar un proyecto sobre pedido de informes respecto al plan de vacunación, y advirtió que “hay 5 millones de vacunas que están no colocadas” y existe “un delay entre que las vacunas llegan y las que se colocan”. “Esto no deja de ser un problema ya que en el tiempo se va la vida de la gente”, observó.

Pero el legislador de la Coalición Cívica consideró “más grave y trascendente” el hecho de que “varios de cientos de argentinos que ya han pasado el lapso, estipulado unilateralmente por el Ministerio de Salud, de los tres meses de espera entre la primera y segunda dosis”.

“La única manera que esto se rencauce es empezar a informar a los argentinos como corresponde y no ir cambiando el discurso”, reclamó.

Desde el Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, comenzó: “Estamos contentos que nadie habla en contra de las vacunas, como sucedió; que nadie hable a favor del dióxido de cloro, como sucedió; y que nadie hable de situaciones geopolíticas, como sucedió”.

“Sabemos que las vacunas han llegado sobre el final de la primera ola, no estuvieron disponibles desde el principio”, admitió el oficialista, que continuó rechazando el argumento de decir que “el tiempo transcurrido entre una dosis y la otra hace que la vacuna se haya vencido es de tal ignorancia que no vale la pena decirlo”.

Yedlin afirmó que “al día de hoy hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18 años”, pero ya ha habido pruebas de la Sinovac que “ha demostrado en China su efectividad” para este grupo, y “pronto habrá muchos laboratorios”, abogó.

“La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”, expresó, pero resaltó que actualmente existe “una mesa de trabajo” entre el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica y Pfizer.

En ese sentido, consideró que el proyecto propuesto por la oposición “no soluciona el tema”. “Estamos esperando la confirmación del laboratorio. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas”, cerró ante los gritos de queja de diputados de Juntos por el Cambio.

Informe: Parlamentario.com