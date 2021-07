«¿GINÉS TIENE CORONITA QUE VUELVE SIN NINGÚN PROBLEMA A PESAR DEL CEPO AÉREO?»

Patricia Bullrich criticó al exministro de Salud que regresó al país en el marco de las restricciones a los vuelos. La titular

de Migraciones también cuestionó al exfuncionario

Patricia Bullrich criticó a Ginés González García porque éste pudo regresar

al país a pesar de las restricciones a los vuelos impuestas por el Gobierno.

Nacionales - El último lunes, ante la llegada al país desde España de Ginés González García, exministro de Salud durante el primer año de la pandemia, se desató una lluvia de críticas en redes sociales por el hecho de que el antiguo funcionario pudo viajar incluso con el nuevo tope de 600 ingresos diarios al país.

En el avión ciertos pasajeros incluso increparon a González García, etiquetándolo de "roba vacunas" -debido al escándalo del "Vacunatorio VIP"- e instándolo a vacacionar en "Venezuela, no en España".

En consonancia con estos comentarios, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, emitió su opinión sobre el hecho el mismo lunes por la noche en su paso por LN+: "Creo que le están devolviendo los favores que él hizo a costa de la vacuna de muchos argentinos", planteó.

Según la exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, en "un sistema de favoritismos, de favores, donde el ciudadano queda abajo y el funcionario tiene los privilegios", González García continúa beneficiándose, incluso sin ser un funcionario público, "del mismo privilegio que utilizó con el vacunatorio VIP".

"Que un funcionario no haga lo mismo que un ciudadano ya me parece muy mal; ¿el funcionario no trae la variante delta?", increpó Bullrich, quién luego cuestionó directamente al anterior ministro de Salud: "¿Tiene ‘coronita' que vuelve del país sin ningún problema y, seguramente, la fecha que tenía planificada? ¿Se hisopó el algún lugar privado o directamente no lo hisoparon? ¿Adónde se fue? ¿A su casa?".

"Queremos terminar con la Argentina de los privilegios", agregó la exfuncionaria, quién aseguró que Ginés González García "le ha hecho un daño enorme a la Argentina con todo su proceso oscuro de contratación de vacunas y de no contratación de vacunas".

Luego, Bullrich resaltó la causa que se ha abierto ante la polémica por el incumplimiento de la entrega de vacunas, por la cual el fiscal Guillermo Marijuan "está pidiendo la llamada a declarar a varios funcionarios, entre los cuales está González García". Ante esto, la exfuncionaria agregó: "Hay algo que está en marcha, veremos a dónde llega. Esperemos que al fondo"

No obstante, la oposición no fue la única con críticas al viaje de González García: Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, consideró días atrás que el extitular de Salud "hizo mal" en viajar a España.

Luego de una serie de fotos del antiguo funcionario dónde se lo ve en Madrid tomando una copa de vino, Carignano fue terminante con González García: "No debería haber viajado, creo que está mal".

A raíz del escándalo del "Vacunatorio VIP" ocurrido a principios del 2021, Ginés González García se vio obligado a renunciar a su puesto luego de revelarse que su cartera había vacunado a una variedad de individuos cercanos a Ginés o al Ministerio de Salud, quienes no se encontraban dentro del grupo prioritario en su momento.

Esta polémica, en la que se vieron envueltas figuras políticas de la talla del expresidente Eduardo Duhalde y su familia, como Hilda "Chiche" González; su esposa, sus hijas Juliana y María Eva; y su secretario privado, Carlos Mao, llevó a la renuncia de Ginés y a su posterior reemplazo por la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Informe: EC