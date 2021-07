BONO DE $ 5000 PARA JUBILADOS

Se abonará en el mes de agosto, según lo anunció Alberto Fernández en un acto de tono electoral en Lomas de Zamora

- En un acto con un claro tono electoral, el presidente Alberto Fernández anunció el pago en agosto de un bono de $ 5000 para los jubilados y pensionados que cobran hasta $ 46.130, como una forma de recomponer los ingresos de los adultos mayores, fuertemente golpeados por la inflación y una actualización inferior a la dinámica de los precios según la fórmula de la movilidad, e hizo una férrea defensa de la política de subsidios en los servicios públicos.

Fernández presidió un acto en el Club Ituzaingó, de Lomas de Zamora, junto al intendente comunal, Martín Insaurralde. Se trata del mismo lugar desde donde prometió en campaña, en 2019, que los jubilados no volverían a pagar los medicamentos, algo que finalmente instrumentó para los beneficiarios del PAMI. Lo acompañaron también la directora de ese organismo, Luana Volnovich; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros.

Al tomar la palabra, el presidente reconoció inmediatamente que el anuncio venía a responder al avance de la inflación, que las consultoras privadas ubican en torno al 25% para el primer semestre del año. Al respecto del avance de los precios, reconoció que es "un problema que se tiene que resolver parando a los que especulan con los precios".

Fernández también tuvo elogios para con su gestión en la adversidad de la pandemia (deslizó que "por ahí fue más grave de lo que esperábamos"), y destacó la campaña de vacunación, al tiempo que acusó a la oposición de ser irresponsable.

"Hoy tengo la tranquilidad de que el 90% de los mayores de 60 años están vacunados en la Argentina, y los seguimos cuidando cuando no permitimos que la inflación perversa carcoma los ingresos de los jubilados; cuando hacemos que las tarifas no suban, y a aquellos que viven en zonas frías obtienen un subsidio del 50%", declaró el mandatario, avalando una estrategia de "ingresos indirectos".

Fernández también se refirió a las negociaciones con el FMI y el compromiso de pagar hasta u$s 5000 millones con el organismo durante 2020. "Queremos preservar a la Argentina, por eso somos tan peleadores con el Fondo", subrayó. "Queremos alcanzar un acuerdo, pero no a costa del pueblo argentino", insistió, al tiempo que cargó contra Macri. "Es gracioso que me expliquen cómo negociar la deuda aquellos que la tomaron y están de paseo por España", chicaneó.

La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, precisó que "los jubilados de hasta dos mínimas tendrán un bono de $ 5000 en agosto", y detalló que el piso de los haberes pagados por la entidad previsional, en el octavo mes del año, alcanzará los $ 28.000.

Asimismo, Raverta comunicó la puesta en marcha de una moratoria que permitirá incorporar al sistema previsional a las mujeres con hijos que carecen de los años necesarios para cumplir los aportes, y reconocer un año de aportes por cada hijo para acceder más fácilmente a la jubilación.

La titular de ANSeS defendió la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso en 2020, en reemplazo de la aprobada en 2018, pese a no servir para acompañar la evolución del costo de vida.

"Con esta fórmula -insistió Raverta- logramos recuperar la esperanza; sin embargo, esos aumentos tuvieron la dificultad de no ganarle a la inflación, y por eso hubieron bonos de $ 1500 en abril y mayo".

