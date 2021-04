PERÚ / PEDRO CASTILLO Y KEIKO FUJIMORI PASAN A LA SEGUNDA VUELTA

Tras escrutarse el 97,20% de los votos, quedaron definidos

los candidatos para el balotaje que se realizará el 6 de junio

Pedro Castillo y Keiko Fujimori



Perú

- El izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se enfrentarán el 6 de junio en la segunda vuelta presidencial que amenaza con polarizar a Perú, aquejado por recurrentes crisis políticas en el último quinquenio.

El maestro de escuela rural y la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori encabezan, con 19,09% y 13,35% respectivamente, tras escrutarse el 97,20% de los votos de la elección del domingo, que contó con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. El país, en recesión a causa de la pandemia y casi ingobernable desde 2016, que contó con tres presidentes en cinco días en noviembre, ahora se encamina a un balotaje entre dos postulantes situados en las antípodas y que en conjunto obtuvieron apenas el 32% de los votos en la primera vuelta.

Keiko, de 45 años, defiende el libre mercado mientras Castillo, de 51, aboga por un activo papel económico del Estado, incluso con nacionalizaciones.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori comenzaron a afinar sus estrategias para lograr el triunfo en la segunda vuelta, cada quien a su propio estilo. El candidato de Perú Libre dio una conferencia junto con un grupo de ronderos, en la que ratificó sus propuestas e hizo un llamado a todos los sectores a dialogar; mientras que la lideresa de Fuerza Popular lo hizo recibiendo en su casa a sus más allegados asesores.

“Hago una convocatoria abierta a las personas; a la Policía Nacional, que está pendiente de nuestro accionar; a las Fuerzas Armadas; al gran empresariado, que nos sentemos a conversar, que no se asusten”, dijo temprano a la prensa, al salir de su vivienda, en Cajamarca.

Por la tarde, estuvo en la comunidad de Chugur, en Chota, donde estudió los últimos años de primaria. Más temprano escuchó a profesores de la comunidad San Luis de Puña.

“Es urgente que nos pongamos de pie nuevamente para que en una segunda vuelta, juntamente con ustedes, recuperemos los derechos constitucionales del pueblo”, refirió en la primera conferencia de prensa que dio luego del proceso electoral.

Estuvo acompañado de ronderos y profesores que aplaudían sus anuncios.

Keiko en Lima

Mientras tanto en Lima, Keiko Fujimori sostuvo una larga reunión con sus candidatos a la vicepresidencia, Luis Galarreta y Patricia Juárez, y sus principales asesores de campaña, entre ellos Nano Guerra García.

Precisamente Galarreta señaló que han comenzado a tener algunos contactos con Avanza País, de Hernando de Soto, y Renovación Popular, de López Aliaga, también dijo que incluso esperan tener conversaciones con líderes de otros partidos, sin descartar a Verónika Mendoza. Sin embargo, De Soto insiste en que esperará hasta que salga el resultado final y el número de congresistas que sacarán.

“Todavía no he respondido a esa invitación, es que vienen de varios lados. Por eso prefiero, antes de responder invitaciones, saber cuáles son las condiciones, por un lado. Y por otro lado, si en este momento conviene, cuando todavía no tenemos resultados claros, comenzar a tener conversaciones”, dijo a la prensa.

Curiosamente, De Soto mencionó que verá lo del 66,6%, en alusión al porcentaje de voto en blanco o viciado que prevé la Constitución para anular el proceso, y deslizó que puede haber sorpresas, sin descartar entablar un diálogo con Castillo.

Informe: La República (Lima) y Agensur.info