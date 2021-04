ESTEBAN BULLRICH TIENE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

El propio senador dio a conocer su enfermedad y la vicepresidenta Cristina Kirchner puso a disposición del legislador “todo lo necesario” para su función

Esteban Bullrich

Nacionales - La dificultad para hablar con fluidez del senador nacional Esteban Bullrich, en diciembre del año pasado, causó preocupación. En ese momento, el legislador de Juntos por el Cambio se limitó a decir que padecía un trastorno nervioso y, finalmente este miércoles, confirmó su diagnóstico: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, expresó Bullrich en un comunicado.

La ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios, de acuerdo al sitio Medline Plus, que es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los escritores Roberto Fontanarrosa y Ricardo Piglia, como el físico Stephen Hawking, también cursaron esta patología.

“Vivir se trata de darle para adelante”, afirmó Bullrich en la nota de prensa y dijo que de ahora en más su trabajo como senador también se enfocará en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina.

“No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico”, sostuvo el senador y añadió, en ese sentido: “Soy parte de algo mucho más grande que yo, y mi vocación de servicio está intacta”.

Bullrich comentó que la ELA “es compleja”, pero dijo que con el cuidado y el respeto de los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. “Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en él”, manifestó el político.

Mensaje de Cristina Kirchner

Este miércoles, el senador nacional Esteban Bullrich confirmó su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología neurodegenerativa y progresiva que también cursaron Roberto Fontanarrosa y Stephen Hawking. Tras ello, la vicepresidenta Cristina Kirchner puso a disposición las herramientas del Senado que faciliten su labor y trazó un paralelismo con la enfermedad del fallecido canciller Héctor Timerman.

Los pares de Bullrich en la política -principalmente aquellos que comparten su pertenencia a Juntos por el Cambio- también le manifestaron su apoyo y destacaron su fortaleza.

“Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función”, afirmó la presidenta de la Cámara Alta y dijo estar segura de que la “profunda y sincera fe en Dios” le dará a Bullrich “la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación”.

La vicepresidenta recordó, además, a Timerman, quien murió de cáncer y acusado por encubrimiento en el atentado a la AMIA, en una causa que el kirchnerismo considera atravesada por el lawfare. “En memoria de Héctor Timmerman (sic) creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos”, sostuvo Cristina Kirchner.

Apoyo de senadores

“Acompañamos a un gran luchador de nuestra Argentina”, escribió el exsenador Federico Pinedo, uno de los primeros en solidarizarse con Bullrich.

Los diputados nacionales Fernando Iglesias y José Cano le enviaron un “gran abrazo” y el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Luis Petri destacó su “fortaleza y resiliencia”.

Ese concepto fue destacado también por el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, en uno de los mensajes más sentidos. “Dios desafía a los mejores. Y a nosotros para acompañarte siempre. Un ejemplo de ética, de compromiso, de servicio, de fortaleza. Adelante, amigo”, redactó en su cuenta de Twitter el exfuncionario.

Por su parte, el diputado nacional Luciano Laspina indicó: “Seguís siendo un ejemplo para todos nosotros. Te respetamos, te queremos y fundamentalmente te acompañamos en esta lucha. Hoy más que nunca, estoy con vos”.

“Sos un ejemplo de lucha y valentía”, le escribió su par en la Cámara Alta Guadalupe Tagliafierri, mientras que la diputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Paula Oliveto, sostuvo: “Dios y tu familia te van a dar la fuerza necesaria para que puedas superar todos los desafíos que se te presenten”.

También destacó su fe el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff: “Esteban, sos un ejemplo de vocación y compromiso. Vas a superar este desafío con la entereza y la fe que te caracterizan, rodeado del apoyo de los seres queridos. Sabés que contás con nosotros para acompañarte”.

Bullrich compartió el comunicado además en Instagram, una red social donde también recibió sostén. “Tu actitud es de un tremendo valor”, le dijo la senadora nacional Laura Machado; mientras que la diputada de PRO Gisela Scaglia le recomendó confiar en la Virgen de Guadalupe. “Fuerza”, le desearon la concejal rosarina Anita Martínez y el presidente de Jóvenes PRO, Martín César.

Informe: La Nación