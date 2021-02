«SEA RESPONSABLE Y NO DEFIENDA LO INDEFENDIBLE»

Legisladores opositores criticaron duramente al presidente Alberto Fernández por calificar de “payasadas” las

denuncias por la vacunación VIP

Luis Naidenoff

Nacionales - Tras el mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la vacunación “VIP” a funcionarios y dirigentes, la oposición reaccionó con críticas por su mensaje hacia la Justicia y por haber calificado de “payasadas” a las denuncias, que incluso algunas fueron presentadas por legisladores de Juntos por el Cambio.

“El Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso. La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo. Señor Presidente: no pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano”, escribió el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR).

Desde el Senado, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), le reclamó: “Presidente sea responsable. No defienda lo indefendible. Exija la renuncia de todos los que participaron en esta estafa a la sociedad”.

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) enfatizó que “no es una payasada. No es un invento. Por su propia banalidad y por apropiarse de lo público se les cayó la narrativa que pretendían convertir en un gran relato epopéyico de la vacunación. La verdad que ya no pueden ocultar, escandaliza. No es solo el vacunatorio VIP en distintos lugares, sino también el uso partidario que desplegaron a lo largo y ancho del país”.

“Una vez más Alberto Fernández decide culpar a la oposición y a los medios por dar a conocer verdades sobre el fracaso de su gestión durante la pandemia”, replicó por su parte el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Y agregó: “Señor presidente, ese dedo acusador con el que usted apunta hacia afuera debería empezar a utilizarlo para señalar a quienes sacan provecho del lugar que ocupan dentro de su espacio político”.

Agregó que “la imagen de nuestro país frente al mundo es cada día más vergonzosa, ya sea por los errores cometidos por el presidente y sus ministros o por la manera que este tiene de justificarse y defender lo indefendible”, y concluyó advirtiendo que “no vamos a permitir que siga gobernando con autoritarismo, porque nuestra sociedad lo votó dentro de un Estado de derecho y usted debe actuar en favor del pueblo, no de los intereses de los suyos”.

“El Presidente confiesa el privilegio y hasta el delito, pero culpa a la oposición y a la prensa. Cualquier similitud con Nicolás Maduro es pura coincidencia”, consideró el legislador Juan Manuel López (CC-ARI).

En tanto, el diputado Jorge Enríquez (Pro), uno de los denunciantes, publicó: “Vergonzosa conferencia de prensa de @alferdez en México. Una persona desorientada, que no entiende lo que está pasando. Dice que lo del vacunatorio vip es una payasada. Como Cafiero, cree que todo es un invento de los medios. Un gobierno irrecuperable”.

“Dice el presidente @alferdez ‘no es un delito adelantarse en la fila’ refiriéndose a #VacunadosVip y no se me ocurre ningún remate que no haga que me cierren la cuenta”, fue el mensaje del diputado Waldo Wolff (Pro).

También cuestionó al mandatario la diputada María Luján Rey (Pro), quien señaló que “es profesor de derecho, y es presidente de la Nación, no cree que no le corresponde a usted decirle a jueces y fiscales lo que deben hacer? Mejor sería que le hable a las familias de quienes deberían haber recibido las vacunas que se llevaron sus ‘VIP'”.

“El Presidente @alferdez dice que no es delito colarse en la fila para vacunarse. El delito lo cometieron los funcionarios públicos que proporcionaron la vacuna y montaron un #vacunatoriovip, se llama abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, Art. 248”, apuntó el diputado Luis Petri (UCR).

Para la legisladora Paula Oliveto (CC-ARI), “Alberto tiene miedo que hable Ginés y otros. Por eso cambia las cosas y ahora justifica lo que el otro día dijo que lo indignaba. No se puede ser tan pusilánime. Quien nos gobierna?. Por lo menos Cristina era frontal y no te vendía el personaje de racional”.

“El Presidente defendió la vacunación a funcionarios y apuntó contra la Justicia: ‘Terminen con las payasadas’. Yo le pido a Ud. que renuncie, no está a la altura del cargo!”, disparó la diputada Ingrid Jetter (Pro).

Entre otros, el legislador David Schlereth (Pro) dijo que “escuchar al Presidente @alferdez justificar a sus funcionarios y amigos vacunados de manera clandestina da vergüenza; está perdiendo autoridad moral y política que su investidura requiere. Reconocer errores y decir la verdad es de buena gente, alguien cercano que se lo diga!”.

“Siguiendo las lógica del discurso oficial, para qué anotan a la gente que se quiere vacunar? Si no es delito adelantarse en la fila, dejemos todo librado a la supervivencia del más fuerte o más acomodado. Pedíamos un plan, por esto, justamente por esto”, manifestó la diputada Josefina Mendoza (UCR).

También, la diputada Mercedes Joury (Pro) opinó: “Presidente, si para usted un #VacunatorioVIP es una payasada explíqueselo a las familias de los argentinos que fallecieron por no haber recibido la vacuna que su gobierno reservó para funcionarios y amigos. Dejen el relato de ‘la patria es el otro’ y terminen con los privilegios”.

Informe: Parlamentario.com