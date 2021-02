ESTUDIANTES DESAFÍAN A FERNÁNDEZ / «EL VACUNATORIO VIP ES DELITO»

Una agrupación estudiantil de Derecho de la UBA, le

preguntó al Presidente “si se anima a decir en nuestra

Facultad lo que declaró en México”

Alberto Fernández en la Facultad de Derecho

Nacionales - Luego que Alberto Fernández apuntara contra la Justicia al decir que la investigación sobre la vacunación vip en el Ministerio de Salud era una "payasada" y que no constituía un delito, una agrupación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el Presidente es profesor titular, hizo un fuerte descargo contra sus declaraciones.

Durante su gira por México, además de calificar como "payasada" la investigación que lleva a cabo la Justicia por el acceso privilegiado a las vacunas para funcionarios y allegados del poder, el mandatario dijo que no se podían "construir delitos graciosamente".

En una carta dirigida al Presidente, un grupo de estudiantes de derecho de la UBA, militantes de la Franja Morada, difundieron desde Instagram un duro reclamo contra los recientes dichos de Fernández. "¿Se anima a decir en un aula de la Facultad de Derecho lo que declaró en México? El vacunatorio VIP es delito", cuestionaron los alumnos en el título de la carta.

"Nos dirigimos a usted como estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA -en la cual usted enseña la materia Teoría del Delito- y como militantes de la Franja Morada, para formularle una pregunta concreta: ¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?", comienza el comunicado.

Los estudiantes recordaron las declaraciones de Fernández en México, cuando ante una pregunta de La Nación, dijo: "Terminemos con la payasada (..) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila. No existe este delito y no se pueden construir delitos graciosamente'".

Y sobre ello argumentaron: "Como profesor de Derecho Penal, bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente. Mucho menos, de un Presidente".

El grupo de militantes de Franja Morada le pidió a Fernández que deje que la Justicia "tan castigada por su espacio político" haga su trabajo y continúe con la investigación al ministerio de Salud. "¿Por qué negar lo innegable?", preguntaron.

"Parece ser que se creen dueños del Estado y actúan descaradamente como una oligarquía privilegiada. Pero con las vacunas 'no se jode'. En vez de fustigar a quienes lo critican, enfoque sus energías en lograr un Estado transparente y eficaz en la lucha contra la pandemia. El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 7477 nuevos contagios de coronavirus, y en total ya lamentamos 51.510 muertes. Mientras tanto, fruto de muchas de sus políticas con respecto al Covid-19, cientos de miles de argentinas y argentinos cayeron por debajo de la línea de la pobreza", apuntaron.

Por último, desde Franja Morada hicieron un llamado a la reflexión a la Cámpora, la Centeno y a las agrupaciones ultrakirchneristas de la facultad de derecho. "Que la defensa de determinado gobierno no les nuble la empatía frente a una sociedad tan necesitada de transparencia. Y que el deseo de mantener sus privilegios no les haga mantener un silencio cómplice frente al sufrimiento de un pueblo ya asqueado por la corrupción de su gobierno", concluyó la carta.

Informe: LN