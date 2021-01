«ME DA POR LAS PELOTAS EL RELATO DEL AVIÓN COMO ACTO HEROICO»

Miguel Ángel Pichetto criticó “el tema emocional y

malvinero” por la vacuna rusa, y dijo que el Gobierno

debe dar explicaciones sobre otras vacunas

Miguel Ángel Pichetto

Nacionales - El exsenador y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto manifestó su molestia ante la supuesta épica del kirchnerismo en torno a la llegada de la vacuna rusa Sputnik V y señaló que le “jode mucho el tema emocional” de este Gobierno nacional. Además criticó a los gremios por el arreglo en paritarias y cuestionó en duros términos el Plan de 1.000 Días aprobado junto a la ley de aborto legal.

En una extensa entrevista en el programa La otra vuelta, del canal LN+, Pichetto se refirió al modo épico que el Gobierno nacional le imprimió a la adquisición de las 300.000 dosis de la Sputnik V que llegaron al país a fin de año: “Me jode mucho el tema emocional y malvinero. Cuando te hacen el relato del avión como un acto heroico que va a cambiar el destino de los argentinos, me da por las pelotas. Eso es la causa de la tragedia argentina”.

Si bien prefirió evitar la polémica respecto a la confiabilidad de la vacuna de origen ruso, el actual auditor general de la Nación sí hizo referencia al escándalo entre el Ejecutivo de Alberto Fernández y la farmacéutica Pfizer: “Creo que la sociedad argentina merece una explicación más detallada y precisa de qué pasó con Pfizer, que hizo en el Hospital Militar una experiencia de prueba con 6.000 voluntarios. Argentina tiene que tener otras opciones y ponerlas rápidamente en marcha para realizar un plan de vacunación”.

En otro tramo de la conversación, Pichetto aludió al “incremento de poder paulatino de los gremios en la última década”, y puso como ejemplo al titular del Suteba, Roberto Baradel, que hoy “manda más que el titular de Educación de la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, reflejó su asombro ante la “impasividad” de los sindicatos, que arreglaron porcentajes de aumentos salariales muy por debajo de la inflación anual y lo atribuyó a las políticas de ajuste fiscal del Gobierno.

“Están haciendo claramente un ajuste que apunta centralmente a jubilados y trabajadores estatales. El relato va por un lado y la realidad va por otro”, añadió.

Asimismo, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es consciente que no puede entrar al año electoral con un ajuste salarial y jubilatorio y con incrementos de tarifas, lo que derivará seguramente en una pérdida de productividad”.

Por otra parte, fiel a su estilo verborrágico y anticlerical, Pichetto destrozó el nuevo Plan de 1.000 Días promulgado ayer por Fernández junto a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al considerarlo como un proyecto “pedido por la Iglesia”: “Este es un país cuyo crecimiento poblacional es bastante razonable, por lo que no tenés que alentar mayor población”.

“La ley es un mamarracho: el mensaje es ‘tené muchos pibes en la Argentina, total te los banca el Estado’. No puedo saber la voluntad de una madre humilde si se quedará embarazada o no para cobrar el subsidio, pero son leyes compensatorias frente a la audacia del aborto, para contentar a los obispos de la Episcopal. Todas las soluciones son con guita del Estado y carga impositiva”, argumentó no sin fuertes definiciones en el medio.

Informe: MDZ y Agensur.info