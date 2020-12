El Presidente reconoció que el día que asumió, Cristina

Kirchner le aconsejó no prestarle atención a lo que digan

los medios

Alberto Fernández: "Hice lo que me mandaste"

(Captura de video)

Nacionales - Alberto Fernández reveló el último viernes en un acto desde La Plata el consejo que le dio su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, el día que asumieron la presidencia el 10 de diciembre pasado.

En el Estadio Único de la capital provincial, el mandatario se refirió a la unidad del partido del Frente de Todos, que lo llevó al triunfo de las elecciones presidenciales en 2019. "Es muy lindo darnos cuenta de que un año después todos podemos suscribir las palabras que el otro dijo. Ese fue el milagro de la unidad y lo que nunca debemos olvidar", fueron sus primeras palabras de su discurso junto a la vicepresidenta, el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

"Estamos aquí porque en un momento dijimos 'estar separados solo les sirve a los pícaros para llegar al gobierno'. Y eso es un error porque lastiman a la gente y es imperdonable. Un año después, estamos tan juntos como siempre, convencidos de lo que hay que hacer", sumó.

Minutos después, contó su recuerdo de aquel 10 de diciembre y las palabras que tuvo Cristina Kirchner el día que asumieron: "Si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria es una donde Cristina, hablando a la Plaza, me miró y me dijo: 'Presidente, no les preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina'. Yo hice lo que me mandaste. Fue el mejor consejo que me diste", expresó Fernández entre los aplausos de funcionarios que lo acompañaban en el estadio.

En el acto, el jefe de Estado también habló sobre el avance del coronavirus en el país, donde ya se registraron más de 1.500.000 contagios y 41 mil muertes."Como todos dijeron aquí, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba vivir: una pandemia. No estaba en los planes de nadie. Recibimos un país en terapia intensiva", dijo.

"Lamentablemente nos dejaron 40 mil argentinos y argentinas, pero tenemos la tranquilidad de que ningún argentino se quedó sin atención médica", sostuvo.

Y se tomó unos minutos para responderle al diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, quien el jueves deslizó que "hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas" a la farmacéutica Pfizer, con la que el Gobierno no logró un acuerdo.

"Tenemos un compromiso con el pueblo y no vamos a ceder. Ahora vamos a trabajar para vacunar a todos. Es falso que solo contratamos la vacuna rusa, contratamos también la de Oxford, también esperamos la de Pfizer si es que accede. Pero escuché decir a alguien que atrás de todo esto había un acto de corrupción, corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Y no le escuché al presidente del radicalismo hablar de eso".

"Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente", agregó.

Luego, se refirió a las paritarias, a los derechos de las mujeres y a los más vulnerables. "Siento que hemos podido, en medio de semejante crisis, ir cumpliendo las promesas y los compromisos que habíamos asumido en campaña. Es impresionante ver cómo los que menos tienen son lo más solidarios. Tienen poquito pero lo comparten, que no hacen asistencialismo, abrazan y abren el corazón y eso nos salvó. Tener ese pueblo nos salvó", remarcó.

"Las cosas que hicimos sirvieron para salvar muchas vidas humanas. Y sirvió también porque lo que hicimos fue afianzar nuestros más elementales conceptos éticos", concluyó Fernández.

Informe: La Nación