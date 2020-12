ALEGATO POR LA VIDA

Por Martín Risso Patrón

En la República Argentina ha quedado consagrada la despótica manipulación de las leyes por parte de un poder fascista estalinista que utiliza el Poder legalmente otorgado por el Pueblo para atacar, de una manera ilegítima por el abuso de la Instituciones que identifican la división de Poderes republicana, a la Vida.

Ese ataque aniquila las Viejas Raíces y los Brotes más tiernos del Árbol de la Vida: Los Veteranos que en promedio de 45 años (más de la mitad de su vida) de trabajo digno, legal, moral y legitimado por sus encallecidas manos, su intelecto claro y su serena sapiencia, aportaron para su Jubilación, siendo ésta devastada; y los niños por nacer, que nunca, jamás podrán ver una aurora, vivir la paz de un atardecer, chapotear en la lluvia o refugiarse cuando tengan miedo en el regazo de su Madre o de sus Abuelos. Así es de simple: Sitiar por el hambre a los Viejos, y eliminar a niños en el vientre de su Madre, mediante leyes malditas y trágicas que sólo a obnubiladas mentes se les puede ocurrir redactar, votar, sancionar y promulgar. Leyes malditas que dejan sin pasado ni futuro a la república, sólo por celebrar la contingencia de un ejercicio despótico del Poder; y esto con el agravante que, mientras se devasta la Jubilación de los Sencillos, la vicepresidenta con funciones de hecho de presidenta de la República y su patético muñeco, en funciones de su triste actuación de títere; y sus legisladores y jueces que han perdido la Dignidad del Togado, esa misma mujer cobrará ilegítimamente dos pensiones presidenciales, mientras está cobrando un sueldo de privilegio de las arcas del Pueblo por su cargo actual, con el insulto agregado de una más de cien veces millonaria retroactividad.

En este fin del año solar 2020, en lugar de brindar por la Vida de los agraviados Jubilados y niños por nacer, correrán lágrimas por los ojos de los sanos de espíritu, los Sencillos del Pueblo, los Creyentes de la Paz, los militantes del Laburo cada vez más escaso, intentando imaginar cuántos Ciudadanos productores de Futuro se perderán por las cantidades de asesinatos perpetrados en su estado de inocencia e indefensión ¡alegando que así se salva la vida de esa no-madre vocacionada al aborto sólo por ponerse en manos de otros asesinos como ella, que seguro la matarán junto a su hijo! como solución, los atroces legisladores, juristas, médicos (que los hay), opinólogos de toda estofa, la hicieron fácil: Matar asépticamente al niño por nacer ¡sólo para salvar la vida de la madre! Esa mujer que es víctima de sus propias carencias instintivas de conservación de la Especie puesto que no ha sido Educada por ese autodenominado "Estado Protector", Gran Hermano que Todo lo Sabe, Todo lo Puede, Todo lo Quiere y todo lo destruye cuando de salvar el propio pellejo de los Gobernantes (que de ninguna manera "son" el Estado) se trata.

Los Gobiernos totalitarios marxistas estalinistas maoístas nazifascistas, siempre siguieron un solo patrón: Apoyados en los lumpen (denostados por el mismo Marx), los impulsaron hasta la toma del Poder (jamás logrado en su esencia por mecanismos democráticos), el que, una vez en el bolsillo, persiguieron a esos mismos lumpen hasta su exterminio; los Castro, Mao, Pol-Pot, Hitler, Stalin, Chávez, Maduro, Franco, Ceaucescu y tantos otros estimularon a homosexuales, mujeres víctimas de violencia, periodistas de la Libre Palabra, Campesinos, Gitanos y a todo y cualquier Sencillo incluyendo a los que no tienen conciencia de clase (lumpen) para después eliminarlos lisa y llanamente por degradación humana hasta la muerte o la expedita vía del fusil (el "Sendero Luminoso" de la Bala del Fusil que pregonaba Mao), como el caso de los Castro cuando Guevara fusilara a miles de campesinos, homosexuales y periodistas (sobre cuyas espaldas bajaron de la Sierra Maestra).

Aquí, con las famosas "organizaciones sociales" que lucen la maldita figura de Guevara en remeras que les revenden como souvenir, que no saben que cuando consoliden el Poder estas excrecencias (o excretas) de la antidemocracia, los eliminarán lisa y llanamente. Veamos cuando decidan "regular la maternidad productiva" e inventen la obligatoriedad de parir.

En Argentina, ya comenzaron. Las malditas leyes del hambre de los Jubilados que dependen del aporte de los laburantes (que no laburan y no se sabe cómo financiarán su jubilación) pero ignoran la inflación (ese cáncer ad-hoc de los Eternos Ladrones que gobiernan); y la maldita Ley que no considera que un ser humano es un ser humano cuando ya ha anidado en el útero materno como sublime acto inmediato a la fecundación, al sólo efecto de descuartizarlo "para salvar la vida de la gestante", en lugar de ocuparse de educarla en el uso del forro y la píldora o sencillamente el nudo, y protegerla y borrar penalmente del mapa la ilegalidad del raspaje. ¡Qué me vienen con tan siniestra falacia!

Entonces y para no ser más latoso, pregunto a los que saben: Qué es mejor ante la emergencia de reiterativos accidentes mortales en un paso a nivel ferrocarrilero que no tiene barreras: ¿Poner un hospital ahí cerca; o poner barreras?

© MRP y Agensur.info