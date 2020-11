«NO PODEMOS DEJAR PASAR EL RELATO KIRCHNERISTA»

Mauricio Macri advirtió a la dirigencia de Juntos por el

Cambio, que la carta del kirchnerismo al FMI debe ser respondida de inmediato

Nacionales - Había leído, como todos los participantes del cónclave, la carta de los senadores kirchneristas en la que lo acusaban de pedir y aceptar un préstamo "irresponsable" del FMI. Dispuesto a responder, el expresidente Mauricio Macri aprovechó la reunión virtual de la cúpula de Juntos por el Cambio para reclamar "no dejar pasar" las críticas que el bloque de legisladores que responde a Cristina Kirchner hizo a la negociación de su gobierno con el organismo internacional de crédito.

"No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso [pedir el préstamo] para fugar capitales. A la larga nos pega a todos", advirtió el expresidente durante la reunión, que este lunes fue más breve de lo habitual (una hora). Ya se habían encontrado virtualmente el domingo, para preparar la reunión pautada con el organismo, suspendida sin fecha por el contagio de coronavirus de un miembro de la delegación del FMI.

"Era válido lo que decía Mauricio, no podemos meternos en la interna entre ellos, pero hay que salir a responder", afirmó a La Nación otro participante de la reunión, en la que hubo dirigentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica-ARI. El único ausente fue Martín Lousteau.

Mientras se discutía la estrategia de respuesta, María Eugenia Vidal propuso contestar "al mismo nivel", es decir que los senadores de JxC sean los encargados de defender las gestiones que en abril de 2018 iniciara el gobierno de Macri para obtener ayuda del organismo internacional de crédito.

¿Apoyará Juntos por el Cambio el acuerdo? Desde el sector de los "halcones" de JxC propusieron esperar a "ver cuál es la propuesta" del Gobierno al FMI. "Ellos están muy divididos y tienen contradicciones, uno dice A y el otro dice B, no podemos tomar una postura si no sabemos qué le van a proponer", dijeron. El domingo, desde la Casa Rosada calificaron de "atendibles" los reclamos de los senadores (pidieron no pagar hasta 2025 y reducir intereses de la deuda) aunque calificaron la carta de "inoportuna" en momentos en los que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y miembros del oficialismo desarrollan encuentros con los directivos del Fondo.

Durante la reunión opositora -de la que no se dijo "ni una palabra" de las críticas públicas de Elisa Carrió a Macri- la cúpula de JxC también acordó una postura crítica de la propuesta previsional del Gobierno, que dejó de tomar en cuenta la inflación como parámetro de ajuste de los haberes de los jubilados. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también coincidió con las crítica a la fórmula previsional del Gobierno y detalló que está por enviar a la legislatura su proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo.

