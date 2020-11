FRANCISCO SAGASTI ES EL NUEVO PRESIDENTE DE PERÚ

Tras ser elegido como titular del Congreso, pasará a la Presidencia de la República en reemplazo de Manuel

Merino, que renunció el pasado domingo

Francisco Sagasti



Perú - Con amplia mayoría (97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones), el congresista Francisco Sagasti (Partido Morado) se convirtió en el nuevo titular del Congreso y, por sucesión constitucional, asumirá la Presidencia de la República. Esto luego de que Manuel Merino de Lama (Acción Popular) dimitiera a la jefatura de Estado. La ceremonia se realizará este martes a las 4 de la tarde (hora local).

En su primer mensaje tras jurar como presidente del Congreso, pidió a los peruanos confianza y y aseguró que cumplirán sus promesas. “Solo podremos salir adelante trabajando juntos”, exclamó. Indicó que se debe buscar que los peruanos digan “ese Congreso me representa” ."Haremos todo lo posible por devolverla la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que somos responsables", exclamó.

“Mañana será la oportunidad de dirigirme al país. (...) Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes (Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo) en las protestas expresando su punto de vista. No podemos volverlos a la vida pero si desde el Congreso y el Ejecutivo podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder”, exclamó.

Sagasti dijo que se tiene la tarea de perfeccionar el marco legal de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y así prevenir posibles actos de violencia. También mencionó los detenidos y desaparecidos durante las protestas.

Indicó que lo estamos viendo en la calle es la indignación que debemos reconocer, aceptar y encauzar por caminos pacíficos y remarcó que esa es una de las tareas centrales del Estado. “Son un poderoso llamado de atención, no bastó la pandemia, la crisis económica, los problemas de inseguridad, tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para que nos motive a trabajar de una manera más decidida para lograr un progreso más justo”, remarcó.

La nueva Mesa Directiva la integran Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) en la primera, segunda y tercera vicepresidencia. En consecuencia la legisladora del FA asumirá la Presidencia del Parlamento.

Sagasti juró al cargo de presidente del Congreso. Lo hizo “por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas”.

Luego, el legislador tomó juramento de ley a los miembros de la Mesa Directiva, comenzando por Mirtha Vásquez. La parlamentaria Fernández pronunció su juramento en quechua.

Francisco Sagasti Hochhausler, de 76 años, fue electo congresista con 96,422 votos tras postular con el número 1 de la lista por Lima del Partido Morado. Investigador e ingeniero de profesión, cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, grado obtenido en 1970, por la Universidad Estatal de Pennsylvania (Penn State, Estados Unidos).

Sagasti, al igual que los otros integrantes de su agrupación, votó en contra de la moción que declaró el pasado lunes la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente en contra Martín Vizcarra, a quien cuatro aspirantes a colaboradores eficaces sindican como el receptor de sobornos de S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional de esa localidad (2011-2014).

Roel Alva fue uno de los cuatro congresistas acciopopulistas que se opuso a la destitución de Vizcarra, mientras Apaza, al igual que el resto de integrante de UPP, marcó a favor de la vacancia del ex jefe de Estado.

Informe: El Comercio (Lima)