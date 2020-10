PREMIO NOBEL DE LITERATURA PARA LA POETA LOUISE GLÜCK

La estadounidense, de 77 años, obtuvo el galardón por su “inconfundible voz poética que, con una belleza austera,

Cultura - La poeta estadounidense Louise Glück (Nueva York, 77 años) ha ganado el premio Nobel de Literatura 2020 por su “inconfundible voz poética que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal".

Glück es la primera poeta en ganar el Nobel desde que lo hiciera la polaca Wislawa Szymborska, en 1996. El poeta irlandés Seamus Heaney lo había ganado en el 1995. “En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo”, ha asegurado la Academia Sueca sobre Glück. Sus temas son la infancia y la vida familiar, a través de los que busca lo universal. Los mitos y motivos clásicos son dos de las herramientas presentes en la mayoría de sus obras para expresar todas estas sensaciones. La neoyorquina sucede a los dos galardonados el año pasado, la polaca Olga Tokarczuk (por 2018, año en el que no se entregó) y el dramaturgo y escritor Peter Handke (2019). El anterior estadounidense premiado fue Bob Dylan en 2016.

Nacida en la ciudad de Nueva York, creció en Long Island y se licenció en 1961 por la George W. Hewlett High School. Posteriormente asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers (Estado de Nueva York), y a la Universidad de Columbia. Ganó el Premio Pulitzer de poesía en 1993 por su poemario The Wild Iris (El iris salvaje). También recibió el National Book Award en 2014. ″Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía”, escribía en Vita Nova (Pre-Textos, 2015).

La autora está considerada una de las poetas más dotadas de su generación por su “excepcional capacidad para hacer que la experiencia sea asumida como propia por un lector sorprendido ante la intensa percepción de unos poemas que iluminan acontecimientos absolutamente comunes”, como aseguraba el crítico Antonio Ortega en una reseña de Las siete edades (Pre-Textos 2011) publicada en este periódico. Su primera obra, Firstborn, (1968) le sirvió para ser aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Con libros como El triunfo de Aquiles (1985) o Ararat (1990) se dio a conocer fuera de Estados Unidos. Averno (2006) es, en opinión de la Academia Sueca, “una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte”. El jurado resalta también el valor de la última colección de Louise Glück, Faithful and Virtuous Night (2014). Pero Glück no escribe solo poesía. Según el secretario permanente de la academia, Ander Olsson, en sus ensayos Glück ha dialogado con otros poetas claves de la lengua inglesa como T. S. Eliot o John Keats.

Hasta el momento se han entregado 117 premios Nobel en esta categoría. De ellos, solo 16 eran mujeres, un 13,68%. La década de 2011 a 2020 ha sido el periodo en que mayor presencia han tenido, con cuatro premiadas. En las dos décadas anteriores fueron tres las escritoras reconocidas en cada una de ellas, con lo que se recuperaba algo de terreno tras el desierto de 1971 a 1990, época en la que no se premió a ninguna mujer.

La edad media de los ganadores del Nobel de Literatura se sitúa en 65 años, siendo Rudyard Kipling el más joven (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años). Entre los recientes galardonados se encuentran Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).

Los dos últimos años han sido turbulentos en Estocolmo. En 2018, la Academia Sueca —envuelta en un escándalo sexual y de filtraciones de los nombres de los premiados que desembocó en la dimisión de varios de sus miembros—, optó por no fallar el galardón y emprender un proceso de reflexión y cambios. El año pasado, la concesión del premio a Handke, un autor que había estado en muchas quinielas pero que parecía imposible que ganara por su apoyo al líder serbio Slodoban Milosevic durante la guerra de Yugoslavia, hizo estallar de nuevo las tormentas. Todos estos antecedentes hacían pensar a muchos que en 2020 el galardón recaería en una persona de reconocido prestigio y que no suscitaría polémica. En la casa de apuestas Ladbrokes, la escritora Maryse Condé (Guadalupe, 83 años) encabezaba la lista de favoritos, seguida muy de cerca por Liudmila Ulítskaya (Rusia, 77 años). Pero han vuelto a fallar.

Informe: El País (España)