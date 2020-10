MACRI NIEGA CONTACTOS CON EL GOBIERNO Y FIJA CONDICIONES PARA DIALOGAR

El expresidente ratificó la voluntad de Juntos por el Cambio

de “sentarnos con otras fuerzas con la Constitución Nacional sobre la mesa”

Mauricio Macri



Nacionales - El expresidente Mauricio Macri rechazó las versiones que indicaban que había tenido un acercamiento con dirigentes del oficialismo para pactar una agenda de temas en común en medio de la crisis económica que golpea al país. Además, fijó una serie de condiciones para reunirse con otras fuerzas políticas para discutir cuestiones de Estado.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el exjefe de Estado indicó: “Cuestan entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento”.

“Al mismo tiempo, ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”, agregó.

Y completó: “Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente”.

Las declaraciones del exmandatario surgen en respuesta a la carta de Cristina Kirchner y de versiones periodísticas que indicaban que sus allegados habían entablado lazos con dirigentes del oficialismo. Uno de esos rumores indicaba que el emisario de esos contactos había sido el peronista Miguel Ángel Pichetto, hoy aliado del fundador del PRO.

“Ni Mauricio ni nadie de su entorno mantuvieron contactos con el oficialismo; la voluntad de diálogo está vigente como lo hemos expresado en varias oportunidades”, explicaron.

Macri y Alberto Fernández ensayaron una relación institucional cordial luego del resultado de las elecciones de 2019. Sin embargo, no pudieron escapar a la grieta y el diálogo no logró consolidarse en el tiempo luego de que el Presidente dijera que su antecesor le había sugerido que no le importaba la cantidad de muertos que podría provocar el coronavirus en la Argentina. Esa versión fue desmentida por Macri, quien en las últimas semanas reapareció públicamente en varias entrevistas, una de ellas concedidas a Infobae.

El lunes pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una carta con críticas a la oposición y al propio gobierno de Alberto Fernández. Pero el posteo de Macri tiene destinatarios también dentro de Juntos por el Cambio, donde hay dirigentes que promueven el diálogo con el oficialismo. Marca una línea divisoria entre quienes integran “su” entorno y asume la representación de la coalición de partidos donde varios integrantes se disputan el liderazgo.

Esta semana, una de sus socias políticas, Elisa Carrió, pidió acompañar el pliego del procurador propuesto por la Casa Rosada, Daniel Rafecas. Además, lo criticó públicamente en una entrevista y respaldó la aventura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, algo que Macri pareciera no estar dispuesto a acompañar.

Informe: Infobae