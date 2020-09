«PRESIDENTE: USTED NO TIENE PALABRA, CUANDO HABLA NO LE CREO»

Pablo Musse, padre de Solange, le dirigió una dura carta

Nacionales - Pablo Musse, a quien no le permitieron ingresar a Córdoba para ver a su hija enferma de cáncer en sus últimos días, escribió una carta pública en Facebook en la que responsabilizó al presidente Alberto Fernández y al gobierno provincial por no haber podido despedirse y cumplir así el último deseo de Solange.

Días después de que su hija muriera sin poder despedirse de su padre y su tía, por los diversos protocolos que rigen en las provincias a raíz de la pandemia de coronavirus, Musse se dirigió al Presidente. "Las últimas palabras de mi hija fueron 'hasta el último suspiro tengo mis derechos' . Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón, si es que lo tiene", expresó.





En otras declaraciones, Musse había considerado que lo trataron como a un "terrorista", tanto a él como a su cuñada Paola Oviedo cuando intentaron pasar un control policial cordobés después de viajar desde Neuquén para poder visitar a la joven en delicado estado de salud. "Nos trataron como terroristas, escoltados por la policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 km. Algunos dijeron como delincuentes, mal dicho, porque su Gobierno soltó a más de 5000 delincuentes y no los escoltó la policía", manifestó en la carta dirigida a Fernández.





Solange Musse falleció el viernes 21 de agosto a la mañana, luego de una larga lucha contra un cáncer terminal. La joven vivía en Alta Gracia y esperó hasta sus últimas horas por un abrazo de su papá. Su padre viajó desde Plottier, en Neuquén, donde vive, consciente de que podría ser el último encuentro con ella, pero las autoridades le negaron el ingreso a Córdoba por no poseer un hisopado con resultado negativo de Covid-19 y lo obligaron a volverse. La autorización llegó varios días más tarde, después de la muerte de Solange y mediante un recurso de amparo, pero para organizar el sepelio con sus familiares.





"Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿qué ironía no? Usted sí, mi hija no. Lamentablemente, no vi ni escuché declaraciones de los derechos humanos, violaron el código penal 248, tampoco vi ni escuché al Inadi, por maltrato a una persona con capacidades diferentes", señaló el hombre. Asimismo, remarcó que "nos piden esfuerzos y que nos cuidemos, cuando ustedes no dan el ejemplo".





Para finalizar, Musse hizo referencia al cambio de actitud que tuvo Fernández con sus críticas hacia el gobierno de Cristina Kirchner. "Presidente: no nos mienta más, si quiere mienta a sus seguidores pero no a nosotros. Usted no tiene palabra, cuando habla no le creo. Imposible creerle a una persona que hace un par de años criticaba a viva voz a un gobierno de corruptos y hoy está justo con ellos" , concluyó.





Las palabras de Solange





Cuando a su padre no le permitieron llegar a verla por la cuarentena, Solange decidió escribir una conmovedora carta para contar cómo se sentía. "Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso, si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona" , sostuvo la joven.





La carta completa de Pablo Musse al Presidente





Carta abierta al Sr. presidente Alberto Fernandez:





Sr. presidente me llamo Pablo Musse, padre de Solange Musse. Ud. en una declaración dijo que acá nadie le quita la libertad a nadie. Quiero corregirlo, Ud. y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida. Ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero Ud. y el gobierno de Córdoba no se lo permitieron. No solo eso, sino que a mí y a mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades diferentes, nos trataron como terroristas, escoltados por la policía de cuatro provincias un trayecto de 900 km. Algunos dijeron como delincuentes, mal dicho, porque su gobierno soltó a más de 5.000 delincuentes y no los escoltó la policía. Ud. los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿que ironía no? Ud. sí, mi hija no. Lamentablemente no vi ni escuche declaraciones de los derechos humanos, violaron el COD penal 248, tampoco vi ni escuche al INADI, por maltrato a una persona con capacidades diferentes. ¿Tal vez será porque no somos del palo? Mi hija sólo quería estar sus últimos momentos con su padre, rogó por sus derechos pero no fue escuchada, se fue sin poder cumplir su deseo de abrazar a su padre. Dan lástima uds, nos piden esfuerzos, que nos cuidemos, cuando uds no dan el ejemplo. Solo le digo que hay una justicia divina, una que Ud. ni nadie puede comprar. Y una sola cosa Sr. presidente, no nos mienta más, si quiere miéntale a sus seguidores, no a nosotros. Ud. no tiene palabra, cuando habla no le creo. Imposible creerle a una persona que hace un par de años criticaba a viva voz a un gobierno de corruptos y hoy esta justo con ellos. Las últimas palabras de mi hija fueron HASTA EL ULTIMO SUSPIRO TENGO MIS DERECHOS. Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón, si es que lo tiene. Cordiales saludos. Musse Pablo