COVID-19 / CLAUSURAN EL AÑO ESCOLAR EN BOLIVIA

En el marco de la emergencia sanitaria, la presidenta interina Jeanine Áñez anunció que los alumnos pasarán automáticamente al siguiente curso





Jeanine Áñez

Bolivia - Ante las dificultades para avanzar con las clases por la emergencia sanitaria del COVID-19, el Gobierno determinó este domingo la clausura inmediata del año escolar, cuatro meses antes de la fecha que estaba prevista.

«La presidenta Jeanine Áñez comunica la clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio, que entrará en vigencia desde el lunes 3 de agosto», informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.





La autoridad indicó que el cierre del año escolar implica que todos los estudiantes de los tres niveles mencionados deben pasar automáticamente al siguiente curso, en ratificación de lo anunciado el pasado mes respecto a que esta gestión no pueden haber reprobados. Hasta hace unas tres semanas, el Ministerio de Educación preveía que la clausura de la gestión educativa sería el 22 diciembre.





«Se instruye a las unidades educativas cumplir con los trámites administrativos de rigor. Durante el resto del año 2020 el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura continuará fortaleciendo la formación y capacitación de los maestros en manejo de los recursos educativos en las modalidades a distancia y virtual».





Núñez explicó que en este tiempo se tratará de mejorar el alcance y cobertura del internet y admitió que fue precisamente por las limitaciones de este servicio que se dificultó el avance de las clases durante la emergencia sanitaria.





«La gran mayoría del área rural, los niños no tienen internet, el sistema de fibra óptica lamentablemente solo llega a las ciudades y se corta el internet entonces no hay las condiciones, hay organizaciones y sindicatos políticas que quieren que se haga las clases presenciales pero eso significa un serio riesgo la salud y la vida de los bolivianos y nuestros niños, por lo tanto no habrá clases presenciales ni virtuales; no hay otra salida que clausurar el año escolar», declaró.





La determinación se produce en medio de un quiebre de diálogo entre el Ministerio de Educación y las dirigencias de los maestros urbanos y rurales y de los padres de familia que observaron y rechazaron el Decreto Supremo 4260, que determina la aplicación de la educación en cuatro modalidades: virtual, presencial, semipresencial y a distancia.





Las labores educativas presenciales estaban suspendidas desde el 12 marzo, dos días después de que se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país.