PATRICIA BULLRICH LE RESPONDE A FERNÁNDEZ / «USTED VINCULÓ A NUESTRO GOBIERNO CON MALDONADO»

Nacionales - La presidenta del Pro y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le contestó al presidente Alberto Fernández, quien cuestionó a Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, con la causa de los cuadernos de las coimas.

"Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado ", dijo Bullrich este domingo a la tarde, en su cuenta de Twitter.





Más temprano, en una entrevista radial, Fernández había calificado como "canallesco" el hecho de que Bullrich y sus pares de la UCR y la Coalición Cívica "se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Gutiérrez".





Por la tarde, la exministra recordó el caso de Santiago Maldonado, el joven que murió ahogado en el río Chubut en 2017. "No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta. Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen", sostuvo Bullrich.

Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020



Gutiérrez, de 46 años, apareció enterrado entre escombros en un terreno de El Calafate. Tenía un golpe en la cabeza y el cuello cortado. Había desaparecido el jueves y lo buscaban intensamente desde el día siguiente. Cuatro personas fueron detenidas por la policía de Santa Cruz antes del descubrimiento del cadáver.





Había sido detenido en la causa de los cuadernos de las coimas pero en 2018 aceptó declarar como arrepentido y describió supuestos hechos de corrupción del matrimonio Kirchner.





Este domingo, Bullrich publicó tres tuits donde manifestó su respuesta al primer mandatario. En el último, adjuntó el comunicado difundido horas antes por la coalición opositora: "Se lo mando nuevamente para que lo lea vía Twitter; después de reiterados pedidos de audiencia denegados no tengo muchos otros canales de comunicación a los cuales recurrir", dijo.





Tanto cerca de Alberto Fernández como en el entorno de Cristina Kirchner desestimaron cualquier móvil político en la muerte del ex secretario presidencial Gutiérrez, luego de que la Justicia hallara su cuerpo y que el juez de la causa, Carlos Narvarte, confirmara que se trató de un homicidio. Tanto en el Gobierno como en el kirchnerismo salieron al cruce de Juntos por el Cambio, que pidió que el caso sea investigado por la Justicia Federal.