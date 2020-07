«HAY QUE DESARMAR RÁPIDAMENTE EL DISCURSO DEL ODIO»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que “nos cuesta interpretar cuál es la demanda cuando se habla de dictadura”





Santiago Cafiero

Nacionales - Santiago Cafiero, jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández, habló este viernes sobre el banderazo del último jueves, las marchas que tuvieron lugar en distintos puntos del país contra las medidas decretadas por el Gobierno, y aseguró que si bien entiende los distintos reclamos, no es momento de exponerse y poner en riesgo la salud pública. Además, advirtió sobre los episodios de violencia: "Si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que desarmarlo rápidamente".

En diálogo con Radio con vos , el funcionario aseguró: "Entendemos las necesidades, algunas atendibles y otras un poco más difusas, pero no podemos dejar de lado la situación desde el punto de vista epidemiológico". Además insistió en que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande y que por ello hay que intentar encontrar otro mecanismo para manifestar preocupaciones, angustias y reclamos, "que no implique ponerse en riesgo".





Sobre los incidentes que se registraron en el Obelisco, que involucraron a manifestantes que atacaron a un grupo de periodistas, Cafiero insistió: "Si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que desarmarlo rápidamente, porque si no sucede lo que pasó ayer: se agrede al que piensa distinto. Eso es repudiable y no contribuye para nada a la democracia, mucho menos a la reconstrucción que tenemos que hacer los argentinos cuando pase el coronavirus".





El jefe de Gabinete asimismo explicó la diferencia entre los reclamos que reciben como aceptables y aquellas consignas de las protestas que aún no consiguen entender. "La pandemia nos hizo tomar medidas de cuidado y de cuidado de económico. Hizo estragos en la economía. Muchos de los reclamos tienen que ver con la economía, esos los fuimos atendiendo en el tiempo. Este es un gobierno que escucha. Pero en la manifestación de ayer hubo cuestiones más difíciles de decodificar, cuál es la demanda cuando se habla de dictadura, ahí nos cuesta interpretar", aseveró.





Consultado acerca de los planes para la pospandemia, Cafiero contó que desde hace semanas el Gobierno trabaja con todas las áreas para reactivar la economía y decretar políticas públicas que vayan en esa dirección: "No abandonamos la idea que los argentinos votaron, este cambio de prioridades, avanzar en un modelo de desarrollo productivo. Vamos a salir adelante, con el modelo que nos habíamos comprometido a instaurar".





Por último, el funcionario nacional habló sobre el posible arresto domiciliario de Lázaro Báez, empresario detenido en 2016 por presunto lavado de dinero durante los gobiernos de Cristina Kirchner, y dijo que respetan las decisiones de la Justicia y tiene como objetivo que trabaje con total independencia del Poder Ejecutivo.





"Nosotros somos respetuosos de la Justicia y venimos reclamando quee todas estas causas que fueron abiertas encuentren sentencia, queremos saber la verdad. Nos propusimos intensificar la independencia de ese poder. Sería bueno que desde otras fuerzas políticas no utilicen estas cuestiones para tratar de generar un clima de odio, de zozobra, muy antidemocrático. Queremos una justicia que no se bandee según los climas políticos. Este es un gobierno que no le va a decir lo que tiene que hacer".