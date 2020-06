«PEOR QUE NO SABER QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, ES SABERLO Y NO RESPETARLA»

Así se expresó el titular de Coninagro durante la

multitudinaria movilización que se realizó en diversos puntos del país contra la expropiación de Vicentin





El epicentro del "banderazo" fue la ciudad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra

la empresa agroexportadora Vicentin. (Foto/La Nación)

Nacionales - En decenas de ciudades del país miles de personas se manifestaron en contra de la expropiación de Vicentin y en defensa de la propiedad privada. Productores agropecuarios y demás representantes de la sociedad, realizaron desde las 16 un “banderazo”, que tiene su epicentro en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde está instalada la empresa agroexportadora.

Además de Avellaneda, se sumaron a la movilización casi 70 distritos del país, ubicados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan y La Pampa, entre otras. En la ciudad de Buenos Aires también se concentraron manifestantes en el Obelisco.





La movilización fue convocada por productores agropecuarios, sectores de la oposición e independientes ante el anuncio de expropiación de la empresa y tuvo su primera expresión en la localidad de Sinsacate, en el norte de Córdoba, y continuó en Avellaneda, provincia de Santa Fe.





Allí, Héctor Vicentin, accionista y nieto del fundador de la empresa cerealera, sostuvo que "el Gobierno lo que quiere es dominar el comercio de granos" y llamó a "luchar" contra la posible expropiación.





La manifestación incluyó el tránsito de tractores y camiones, así como autos particulares y personas a pie con banderas argentinas.





En los últimos días, se sumaron consignas a la protesta referidas a la "defensa de la propiedad privada" y los "derechos individuales", entre otras.





También en el Obelisco porteño fue multitudinaria la movilización contra

la expropiación del la empresa Vicentin. (Foto/Infobae)

Durante el acto y movilización en la ciudad santafesina de Avellaneda, el Vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Norberto Niclis, le respondió al presidente de la Nación, luego que esta semana en una entrevista televisiva le sugirió a la periodista, Cristina Pérez, que debía leer la carta magna argentina cuando realizó una pregunta relacionada a la decisión del gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin.





En relación a todo esto, Niclis comentó: “Peor que no saber que dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla” . Además, el dirigente del campo, manifestó: “Nos hemos movilizado porque no queremos la expropiación de Vicentin, ni de ninguna otra empresa. Tenemos la esperanza que el Presidente de la Nación tenga un diagnóstico equivocado”.





En Salta, también se realizó el"banderazo" ante el

monumento al General Güemes. (Foto/El Tribuno)

"El día que anunció la intervención dijo que con esta noticia debían estar muy contentos todos los empleados de Vicentin y productores. Me parece que queda a la vista que eso está lejos de la realidad. Los empleados de Vicentin están acá y en otros banderazos, porque quieren seguir siendo empleados de la firma. Los productores, las cuatro entidades agropecuarias, por unanimidad, no queremos la expropiación de Vicentin. Ni de nadie", aseguró Niclis en medio de aplausos.





El dirigente rural agregó:"Creo que queda claro para el gobierno provincial y nacional que hay una razón muy fuerte para que tanta gente, en medio de una cuarentena, en medio del miedo por nuestra salud, la de nuestros padres e hijos, nos congregáramos igualmente para defender el país. Porque es ahora o nunca" .





Esta semana el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, mantuvo una reunión por videoconferencia con Alberto Fernández, donde transmitió al presidente el malestar que hay en el interior del país por la intención del gobierno de avanzar con un proyecto de expropiar la empresa Vicentin, y el temor que sea el primer paso para avanzar con otras iniciativas de similares características que se pueda convertir en un profundo avance sobre la propiedad privada.





Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante su presencia en la movilización en Villaguay, provincia de Entre Ríos, Jorge Chemes, sostuvo: “Esta actitud que se tomó con Vicentin, es la punta de lanza de un objetivo que hace mucho tiempo que venimos observando en el gobierno que es apropiarse del negocio agropecuario. Esto es que lo que nosotros buscamos que no ocurra. Consideramos que la independencia de los poderes tiene que prevalecer en estos momentos, y que claramente lo establece la Constitución Nacional”.





El dirigente confederado solicitó que la Justicia deberá determinar, además, cómo llegó Vicentin a esta situación tan complicada, y agregó: “Es muy importante saberlo para que no se repita con otras empresas. Este objetivo de independencia de los poderes, defensa de la República, y de un estilo de gobierno que realmente no compartimos, es lo que nosotros hemos manifestado en la movilización”.