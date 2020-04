Por Almudena Grandes

Hace más de 15 años, la viuda de un histórico dirigente clandestino del PCE, diplomada en cárceles, sufrimiento y represión durante 40 años de dictadura, me dijo que nunca había oído hablar más de solidaridad y nunca la había visto menos en la sociedad española. Recuerdo sus palabras a diario, ahora que el término solidaridad se ha convertido en

trending topic

total gracias a las donaciones de famosos, canciones que estrenan famosos, carreras virtuales patrocinadas por famosos, etcétera.





¿Y qué pasa con los inespecíficos, con los que no poseen nada, con los que no han podido ahorrar? Parados de larga duración, temporeros, trabajadores que encadenan contratos temporales, jóvenes sujetos a la estafa de las becas y las prácticas, falsos autónomos, familias que subsistían gracias a las asistentas que ya no pueden limpiar en siete casas…





Ni siquiera sabemos cuántos miles, decenas de miles o centenares de miles de personas viven en esta situación en España, pero aunque nadie quiera preguntarse por el precio de la factura que nos costará esta crisis, ya sabemos que la pagarán sobre todo ellos.





Si logramos que el virus no mate a los más débiles para dejar después que los más pobres se hundan en la miseria, no habremos hecho nada bueno. Para paliar su situación, el único remedio es que cada uno deje de pensar en lo suyo y que todos empecemos a pensar en lo nuestro. En España sobran miedo y egoísmo, gente que se queja y privilegiados que se comportan como si no lo fueran. La solidaridad no es un vídeo que se estrena esta tarde en las redes.





