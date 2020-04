GOBIERNO COMPRA ALIMENTOS A PRECIOS MÁS ALTOS QUE EN SUPERMERCADOS

Desarrollo Social pagó hasta un 50% más caro y el titular

de esa cartera, Daniel Arroyo, fue duramente cuestionado

por el líder de la CTEP, Juan Grabois





Daniel Arroyo

Nacionales - Una controvertida resolución publicada en el Boletín Oficial surgió este lunes, luego de que se contrastasen los precios que el Gobierno autorizó a pagar al Ministerio de Desarrollo Social para afrontar la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Se trata de una decisión que permite afrontar la compra de una serie de productos a la cartera que conduce Daniel Arroyo, aunque con sobreprecios de hasta 50%, si se lo compara con los precios de las góndolas en los supermercados.





El ministro, en sendas entrevistas televisivas con TN y C5N, planteó que las diferencias se deben a que, por ejemplo en el caso de la compra de fideos, la previsión es por un kilo y no por 500 gramos, como se adquieren en los supermercados.





Sin embargo, en la resolución pública, la compra de fideos de sémola aparece por medio kilo, a un valor de $ 85,76, que en la góndola se ubica en torno a los $ 57. El global de esa inversión superó los $ 29 millones. Otras compras autorizadas fueron en productos básicos como azúcar y aceite.





En ese marco, el líder de la CTEP Juan Grabois manifestó este lunes que las compras que hizo el ministerio de Desarrollo Social, que tiene al frente a Daniel Arroyo, "son una estafa a los pobres" porque aseguró que se compraron fideos al triple de lo que valen.





"Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres", sentenció Grabois en la red social Twitter.





Con la firma exclusiva de Daniel Arroyo, este lunes se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno nacional compró alimentos por más de 300 millones de pesos.





Los precios fueron publicados en el Boletín Oficial y los mismos, contrastados con precios minoristas, no mayoristas como adquirió el Ministerio de Arroyo Social, tienen mucha diferencia: por ejemplo, el Gobierno compró aceite de una tercera o cuarta marca por 157 pesos cuando se ofrece al mismo precio uno de primera marca.





Según la lista de precios máximos que publicó el gobierno de la provincia de Buenos Aires se puede conseguir el aceite, de una marca mejor y a precio minorista, a 135 pesos.





Pero la mayor diferencia, según denunció el dirigente social Juan Grabois, se encuentra en los fideos: el Ministerio de Desarrollo Social le compró a la firma Sol Ganadera SRL paquetes de fideos semolados de 500 gramos cada uno, con un precio unitario 85,76 pesos, marca Doña Luisa/Sua Pasta; y a Copacabana otros 340.000 paquetes con un precio unitario de 84,77 pesos, Pastasole.





En tanto, a Forain SA se le compraron 340.000 envases de fideos semolados de 500 gramos, precio unitario 84 pesos, marca Aldente/Pastasole.





Y Grabois denunció que la organización a la que pertenece compró fideos, de mejor calidad, a 24 pesos el paquete, casi un 300 por ciento menos.





"Confío en que @alferdez (Alberto Fernández) va a ponerle los puntos al responsable" , cerró Grabois en su mensaje de Twitter.





Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está "en emergencia".





"Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones de personas (que iban habitualmente a comedores y escuelas) a 11 millones de personas (por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos) las que requieren asistencia alimentaria en el país", dijo el funcionario.





Explicó en ese sentido que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.





"Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando", dijo Arroyo en declaraciones a C5N.





Afirmó el funcionario que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo y no por paquete de medio kilo, en lo que fue una respuesta a una polémica que se desató en las redes sociales por los valores que el Gobierno aceptó pagar.





"Azúcar y aceite que los precios están por encima de los precios testigo de la Sigen, que no contempla la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia", dijo Arroyo.





El funcionario sostuvo que se está "en una situación muy crítica" y se le pidió a todos los proveedores "que se presenten y ayuden a bajar los precios".





"Claramente hemos hecho una compra que tiene que ver con la referencia de los precios testigo de la SIGEN", insistió Arroyo.





El ministerio hace compras permanentes: en términos generales, compraba 8 millones de kilos por mes y se intentó comprar ahora 12 millones de kilos, pero no se ha logrado dar con todo ese volumen.