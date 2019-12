SUSPENDEN POR SEIS MESES LA MOVILIDAD JUBILATORIA

A cambio, habrá un bono de suma fija por única vez para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de AUH





Nacionales - El ministro de Economía Martín Guzmán brindó una conferencia de prensa este martes 17 de noviembre en la que detalló las últimas medidas económicas del Gobierno de Alberto Fernández. El flamante titular del Palacio de Hacienda anunció que la compra de dólares para atesoramiento pagará también el impuesto del 30% para los consumos en el exterior, que sin embargo no alcanzará a las importaciones con destino productivo.

Además, se refirió al nuevo aumento de las retenciones y defendió el bono a las jubilaciones como compensación por los cambios en la fórmula de aumento de los haberes.





Entre los detalles de las nuevas medidas, el funcionario brindó numerosas definiciones de política económica. Guzmán cuestionó la herencia que recibió del Gobierno de Mauricio Macri, en particular respecto a la deuda externa, al "descalabro en el sistema de seguridad social" y a las tarifas. "No somos imprudentes y venimos a traer tranquilidad", sostuvo el ministro, que no obstante prometió cuidar el frente fiscal. "Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar", sostuvo.





“Hubo un gran descalabro en el sistema de seguridad social en los últimos 4 años, lo que se hizo con los jubilados es grave. El único año en el que la economía creció el aumento, no se compartió con los jubilados. El sistema actual no protege a la población jubilada ni al país. Tomaremos 180 días para sustituir una fórmula que estaba pensada por una economía que iba a crecer que tiene que ser consiste y razonable. Pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en mayor vulnerabilidad”, dijo el ministro.





El proyecto oficial de emergencia económica propone suspender por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, lapso en la que deberá elaborarse una nueva fórmula.





En ese sentido, el ministro confirmó que quienes cobren la mínima recibirán un "bono adicional" de $5000 en diciembre y otros $5000 en enero.





En Casa Rosada aseguran que con esa autorización que brindará el Congreso habrá aumentos por decreto durante 2020 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en las asignaciones familiares y subas en las jubilaciones y pensiones, diferenciadas por rango de haberes, con incrementos mayores para los que ganan el haber mínimo.





El proyecto de ley también suspende la mayor reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social que debe entrar en vigencia a partir del 1° de enero.





El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar durante ese período los aumentos a esos sectores que abarca a 18 millones de personas. Además, a fin de año habrá un bono de suma fija por única vez para los jubilados que cobran la mínima o un poco más y también para los beneficiarios de la AUH.





La decisión forma parte del paquete de leyes que llegará el martes al Congreso. De ser aprobadas, la clave de estas medidas está en el nivel y alcance del aumento de las jubilaciones y demás prestaciones sociales.





Con la actual fórmula de movilidad, el próximo aumento hubiera sido en marzo con una suba del 11,56% y en junio debería aplicarse otro incremento según la inflación y la evolución de los salarios formales del cuarto trimestre de 2019 que se estima podría rondar el 15%.





En consecuencia, los aumentos que otorgue el Gobierno durante los 180 días que fija la ley deberían superar esos valores y además recuperar parte de la pérdida del 20% que sufrieron los jubilados y demás sectores sociales durante la vigencia de la fórmula de movilidad modificada.





El titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, dijo "que una de las cuestiones que se va a revisar es la fórmula de actualización en el sentido que la ley va a dar un tiempo para que se genere una fórmula que asegure que mejore el ingreso de los jubilados, de las jubiladas y de los pensionados y pensionadas. Y en el ínterin va a haber una recomposición para asegurar que los jubilados de menores ingresos recuperen los ingresos perdidos a lo largo de este año y por otro lado puedan tener también una recomposición respecto a la inflación que vaya a darse en el año 2020".





También señaló que habrá "un refuerzo de la asignación universal por hijo". Actualmente cobran la AUH de $ 2.746 por hijo por mes 2,2 millones de padres de 4 millones de chicos. Y también dijo que "vamos a tomar medidas esta semana que tienen que ver con alinear la deuda de los jubilados, pensionados y los sectores de la asignación universal por hijo bajando la tasa de interés".





Con relación a las contribuciones patronales, a partir del 1° de enero el mínimo no imponible debería subir de 7.003,68 pesos a 15.810,81 pesos: un incremento del 125,8%. Esto significa que, de no suspenderse, el año próximo las empresas deberían pagar las cargas sociales sobre el excedente de $ 15.810,81 del sueldo de cada trabajador. Las contribuciones son los aportes de los empleadores a la jubilación, asignaciones familiares, PAMI y al fondo nacional de empleo.





Por el impacto negativo que tamaña reducción de las contribuciones patronales tendrá sobre la recaudación de la Seguridad Social -calcula que la merma recaudatoria de la ANSeS superaría los $ 120.000 millones anuales- el proyecto de ley suspendería la entrada en vigencia de esa medida.