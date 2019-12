«HAGAMOS QUE EL ESFUERZO DE ESTOS AÑOS VALGA LA PENA»

Por cadena nacional, Mauricio Macri resumió su gestión presidencial y aseguró que "ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos, porque hubo cuatro años de libertad total

de expresión y de prensa”





Mauricio Macri resumió su gestión de gobierno durante un mensaje a todo el país

a través de la cadena nacional. (Captura de video)

Nacionales - El presidente Mauricio Macri afirmó que el país "está mejor que hace cuatro años" y si bien reconoció que "hubo muchas dificultades que no pudimos resolver", se registró "un antes y un después para la República, con una democracia más fuerte y sólida, nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico".

Macri formuló estos conceptos en el comienzo de su mensaje por cadena nacional para resumir sus cuatro años de gobierno.





Por otro lado, el mandatario consideró que en la infraestructura de energía el país está mejor porque "aumentamos la producción de gas y conectamos a un país que venía de cortes de luz" y "sin fuentes de energía renovables".





Macri criticó al anterior gobierno kirchnerista al marcar acciones diferentes de su administración y si bien dijo que "siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos", el Estado dispuso herramientas para "asegurarse de que las huellas queden marcadas y atraparlos".





Agregó que condujo "un gobierno sin corrupción" y advirtió que "ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos, porque hubo cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin ataques al periodismo, y se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios".





Estadísticas





El mandatario destacó la transformación del INDEC en un organismo "profesional y creíble" porque "cuando asumimos debimos tomar decisiones sin estadísticas, porque las manipulaban y escondían, en cambio ahora tenemos un Estado que dice la verdad y que puede gestionar sin prepotencias".





"Cuando llegamos, encontramos un Estado sin información ni estadísticas. Que atendía mal a los ciudadanos y a los argentinos. Hoy tenemos un Estado más eficaz", sostuvo. "Con más tecnología y ejecución. Ya no hay más papel. Se usa mejor la plata de los argentinos y es más transparente", agregó.





"Este nuevo Estado, más moderno, será bueno para el futuro gobierno y los que vengan después, porque podrán tomar mejores decisiones. Y es bueno para los ciudadanos porque podrán tomar más control. Con todos tuvimos buen diálogo, y solucionamos problemas concretos", sostuvo.





"Hoy, todas las empresas estatales están cambiadas. Necesitan menos financiamiento del Estado", sostuvo.





Economía





Por otro lado, el Jefe de Estado aseguró que las reformas económicas "no llegaron a tiempo" y que el resultado de las elecciones PASO, donde ganó la oposición peronista, "nos hizo retroceder varios casilleros" porque "generaron miedo" en la sociedad.





No obstante, Macri sostuvo que "parte del trabajo está hecho, ordenamos la base de nuestra economía y el próximo gobierno podrá apoyarse en eso para lograr el crecimiento".





"Quiero decirles que estamos mejor preparados para crecer. No me voy satisfecho con los resultados de mi mandato en inflación y pobreza. Enfrentamos, en 2015, una situación delicada", dijo.





"A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La economía empezaba a despertarse. Pero después vinieron los resultados de las PASO. El miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico sólido nos hicieron retroceder", agregó.





"Pero a pesar de estos resultados, en estos años trabajamos mucho para ordenar nuestra economía. Una parte importante del trabajo ya está hecho. Quiero explicarles ahora este esfuerzo con algo más de detalle", sostuvo.









Deuda





"Por un lado, existe la sensación de que el Estado no tenía deudas en 2015. No es cierto. Se debían 240 mil millones de dólares. Ahora debemos más, es cierto, unos 310 millones, pero tiene una causa: que en estos años tuvimos que pedir plata prestada. Y dos de cada tres pesos fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores", agregó.





"También hay una confusión de los últimos meses, sobre qué hicimos con la plata que nos dio el fondo. El 95 por ciento lo usamos para pagar otros vencimientos en dólares, y una parte está todavía en el Banco Central", expresó.





"Recibimos un déficit fiscal altísimo. Rompimos la tendencia y equilibramos los gastos del Estado. Les hicimos la vida más fácil a los exportadores. Abrimos más de doscientos mercados en todo el mundo. Exportamos 10 mil millones de dólares más. Por eso digo que estamos mejor preparados para crecer", dijo.





"Ordenamos las bases de nuestra economía", añadió. "Tenemos reservas robustas en el Banco Central, algo que en 2015 no había. Dejamos 20 mil millones de dólares más de lo que recibimos", sostuvo.





"Estos cimentos son difíciles de ver, y uno se pregunta: ¿qué me importa esto, si mi salario no mejora? Es una frustración para mí. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos últimos cuatro años", agregó.





"Con cada suba del dólar venían, después, la inflación y el aumento de la pobreza. El esfuerzo, igual, no fue en vano. No perdimos cuatro años. Con una moneda fuerte vamos a crecer", dijo.





El Presidente afirmó que "hay alternativa sana de poder en la Argentina" y, tras asegurar que fue el "honor más grande de su vida" ejercer la jefatura del Estado, se despidió con un "hasta pronto".





Asumiendo ya su rol de futuro opositor, Macri aseveró que "no tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes".





"Hagamos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto", concluyó Macri dirigiéndose a la ciudadanía argentina.





Informe: Télam y LN