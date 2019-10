SERIOS ENFRENTAMIENTOS EN EL ACTO DE CIERRE DE JUAN MANZUR

Sectores antagónicos del peronismo tucumano se

enfrentaron con palos frente a la Casa de Gobierno.

Hay varios heridos





Varios heridos durante el enfrentamiento entre facciones antagónicas durante el

acto de cierre del peronismo en Tucumán. (Foto/La Gaceta)

Tucumán - Los palos de las pancartas se convirtieron en lanzas. El discurso de la unión del peronismo en todo el país, al menos en Tucumán, quedó en solo eso, un discurso.

Minutos antes de que el Gobernador Juan Manzur subiera al escenario para dar su discurso de cierre de campaña en apoyo a la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernánez, dos grupos de asistentes al acto se enfrentaron con una enorme violencia sobre 25 de Mayo, al frente de la Casa de Gobierno.





El único grupo identificable es el de los militantes que portaban el chaleco azul con el nombre de Cacho Cortalezzi, ex presidente del Concejo Deliberante capitalino y actual legislador electo. El primer encontronazo fue alrededor de las 17.10, e inmediatamente el locutor pidió calma, mencionando a ese grupo y la gente del Movimiento Evita, aunque luego se desdijo. El locutor pidió serenidad a los "compañeros", y el propio Manzur reiteró ese pedido durante su discurso.





Aparentemente las tensiones comenzaron por los lugares que ocuparía cada facción frente al escenario.





Fuentes de la organización dijeron que también estuvieron comprometidos en las peleas miembros del Sindicato Municipal de Banda del Río Salí. En un principio se mencionó también la participación de la Uocra en los disturbios, pero su secretario general, David Acosta, negó de plano esas acusaciones.





"Nosotros no tuvimos ningún problema: los videos lo pueden determinar. Los de que están peleando no tienen puestos nuestros chalecos. Por la Uocra fueron familias y trabajadores al acto y no protagonizaron ningún problema. La pelea fue entre partidos políticos. Nosotros no tuvimos nada que ver", dijo el dirigente en diálogo con La Gaceta.





Cámaras y celulares registraron la pelea que fue rápidamente difundida en las redes sociales.





Por los disturbios, un nene de dos años terminó herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños. También llevaron a una mujer que se desmayó en medio de los desmanes y varios asistentes terminaron heridos, aunque no hay todavía una cifra oficial.