CUADERNOS DE LAS COIMAS / APARECEN LOS ORIGINALES ESCRITOS POR CENTENO

Confirmaron que son seis de ocho cuadernos y que le fueron entregados al periodista Diego Cabot quien los puso

en manos del fiscal Stornelli





Judiciales - Los famosos “cuadernos de las coimas”, los documentos compilados durante mucho tiempo por el chofer Oscar Centeno que sirvieron para sustentar la investigación de la corrupción con la obra pública y subsidios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, llegaron nuevamente en las últimas horas a manos del periodista que investigó y primició el tema, Diego Cabot.

Como se sabe, los manuscritos de Centeno habían sido oportunamente fotocopiados por el periodista del Diario La Nación, que luego llevó el tema al juez Claudio Bonadio, lo que sustentó que los abogados defensores de muchos de los imputados siempre se refirieran al tema como "la causa de las fotocopias".





Centeno, como se sabe, trabajó muchos años como chofer de Roberto Baratta, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido. En esa tarea anotó viajes, citas, encuentros y cada detalle de los manejos de la cúpula kirchnerista, los encuentros con empresarios para el cobro de las coimas, ye sos documentos llegaron a manos de Diego Cabot y de ahí fueron a la Justicia.





Luego que Cabot los devolviera, y guardara las fotocopias, la pista de los documentos originales se perdió, incluso el propio Centeno en algún momento dijo que "podían haberse quemado", hasta se llegó a ponerlos en medio de las disputas en el seno de su familia.





Sin embargo, este martes 22 Cabot recibió un llamado telefónico que le anticipaba la entrega de "importantes documentos", y contó que en una esquina del barrio de Núñez "un hombre que no conocía me entregó en una bolsa lo que parecen los originales que en su momento me había entregado Oscar Centeno".





Esos seis cuadernos de los ocho originales ya están en manos del fiscal federal Carlos Stornelli. Más tarde, el mismo Stornelli confirmó la autenticidad de los seis ejemplares. "Hay un alto grado de certeza de que los cuadernos son los originales", dijo a La Nación .





Los cuadernos son los mismos que el propio Cabot tuvo en sus manos entre enero y abril de 2018 y que dieron origen a la causa de las coimas, por la que están procesados Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido, junto a más de un centenar de exfuncionarios y empresarios de primera línea. Coinciden con los anotadores identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8.





Al ser detenido en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio, Centeno declaró el año pasado que había quemado los cuadernos originales cuando sospechó que retenerlos podía traerle complicaciones con el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, para quien trabajó como chofer durante toda la era kirchnerista.





La aparición del grueso de los cuadernos originales no implicaría necesariamente un cambio en la situación procesal de los acusados, ya que la Justicia considera probada la veracidad de las anotaciones de Centeno y de los hechos ilícitos reflejados allí, a partir de la confesión del propio remisero y de la admisión de los pagos ilegales que hicieron decenas de empresarios involucrados. Pero sí tendría un fuerte impacto político, al refutar la tesis kirchnerista de que lo único que hay en la causa como prueba son "fotocopias".