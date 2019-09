“La gente no tiene buena opinión de la Justicia”, dijo

el presidente Macri al presentar el anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial





Mauricio Macri

Nacionales - Ante un auditorio repleto pero con ausencias notables, el mensaje del presidente Maurcio Macri fue claro y directo. "Si la Justicia no es independiente, no es Justicia. En estos años trabajamos mucho para que la política no intervenga, por eso es indispensable que la Justicia pueda defender su independencia", dijo el jefe del Estado en el salón Blanco de la Casa Rosada y en la presentación del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial.

Los recientes fallos que beneficiaron a miembros del kirchnerismo, como los empresarios de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y lo que en ámbitos judiciales se denomina el "fin" de las prisiones preventivas ante el eventual triunfo del Frente de Todos, sobrevoló el acto, en el que las críticas del Presidente al sistema judicial fueron directas.





"Si le preguntamos a la gente que piensa de ella (de la Justicia), seguramente, ustedes saben, hoy no tenga una buena opinión. Piensan que es lenta, que está llena de burocracia, de idas y vueltas, y tal vez lo peor, seguro nos diga que está lejos de la gente, que nunca pone a las personas como prioridad", dijo Macri.





"Necesitamos poder creer en la Justicia, confiar en ella", recalcó el Presidente. Lo escuchaba la comisión de juristas notables que se encargó de la redacción del proyecto, el exconsejero Alejandro Fargossi y el miembro del Tribunal Superior, Santiago Otamendi, entre otros. Faltaron, eso sí, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que habían sido invitados a la presentación.





"Sería un rareza que los ministros de la Corte, a quienes se invita por cortesía, participen de este acto. No es lo habitual", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano luego del acto.





"Hoy, la población en materia de Justicia e independencia judicial, la gente ha fijado un standard, como fueron en su momento los delitos de lesa humanidad (.) más allá del desagrado o molestia por la situación económica eso no implica que la gente quiera retroceder en materia de justicia, en el combate al narcotráfico o la corrupción, son cosas que la gente ya ganó, y creo que la va a sostener cualquiera sea el partido que gane la elección", dijo el ministro de Justicia.





"Me preocupa que todo este proceso de transparencia se detenga. Pero veremos primero que pasa en las elecciones", dijo el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias, al salir del salón Blanco.





En relación al anteproyecto en sí, Garavano afirmó: "Es un buen proyecto para marcar políticas de Estado más allá del resultado electoral, ha primado la decisión de solucionarle problemas a los argentinos, en eso tenemos que estar todos de acuerdo".





Un rato antes, el Presidente había destacado que, según la norma, ya no será posible que un acusado le mienta al juez. "No se entiende como no pasó antes. Me parece increíble que no lo hicimos antes", afirmó.





También destacó que, a partir de la implementación del proyecto, los procesos serían mucho más rápidos. "Podemos ser mejores, sólo tenemos que querer ser mejores", dijo el Presidente, esta vez con tono de campaña.