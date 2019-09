HAY ACUERDO POR EL BONO DE $ 5000 PARA EL SECTOR PRIVADO

Será una "recomposición salarial obligatoria de carácter no remunerativo y a cuenta de próximas revisiones paritarias"





Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron un bono de $ 5000 a los trabajadores

durante el mes de octubre, "de carácter no remunerativo".

Economía - El Gobierno, la CGT y los empresarios acordaron, finalmente, que durante el mes de octubre las empresas privadas deberán pagarle a sus trabajadores un bono de 5000 pesos, llamado "recomposición salarial obligatoria", informó el Ministerio de Producción.

La recomposición "será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias", dijo la dependencia que conduce Dante Sica.





Fuentes gremiales que participaron del encuentro explicaron que será en una sola cuota, lo que podría deducirse del comunicado oficial, que no habla de cuotas, como sí ocurrió con el bono de fines del año pasado, que fue en dos cuotas de 2500 pesos cada una. Pero el comunicado tampoco es explícito con la idea de que sea en una cuota, ni tampoco especifica una fecha, aunque las mismas fuentes sindicales explicaron que será "durante el mes de octubre".





Las indefiniciones del comunicado provocaron que, inmediatamente después de la reunión, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) enviara un comunicado con carácter de “urgente” donde, precisamente, informa que “se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria” y que “mañana se terminarán de definir los términos”. El comunicado oficial, en tanto, no habla de cuotas.





Pero “desde CAME se pidió que dicho pago se ejecute en al menos 5 cuotas”, dijo la entidad en su comunicado.





Otras fuentes que estuvieron en el encuentro explicaron que el cambio de la expresión "bono" por la de "recomposición" busca, por un lado, darle carácter obligatorio a la disposición, pero también que el dispendio pueda ser tomado "a cuenta" de futuras revisiones paritarias, no así de cuotas ya pactadas en la paritaria presente.





La expresión tiene, sin embargo, el sentido equívoco de llamar "recomposición salarial" a un cifra que será por única vez.





Según Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas, ni la expresión "bono" ni "recomposición", tienen una definición taxativa en el derecho laboral como para que, por un lado, alguna impida determinada modalidad o, por el otro, pueda asegurar algún aspecto de la forma de pagarlo. "Lo único que importa es cómo se escriba el texto del decreto, que es donde podremos verificar su obligatoriedad y su alcance, se llame bono o se llame recomposición", dijo a El Cronista.





Según informó Producción, por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).





En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.





También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.