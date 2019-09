FORMALIZAN PEDIDO DE SESIÓN ESPECIAL PARA TRATAR EMERGENCIA ALIMENTARIA

El proyecto opositor se trataría el jueves en Diputados, pero

el cuerpo necesita dos tercios para habilitar el tratamiento





Nacionale s - La oposición formalizó este martes el pedido de sesión especial para debatir la emergencia alimentaria el próximo jueves, a partir de las 11.30. La nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, incluye un total de 12 proyectos de ley, pero en las últimas horas los diferentes bloques consensuaron una iniciativa que es la que aspiran aprobar.

Lo cierto es que aunque consiga el quórum para comenzar con la sesión, la oposición no podrá avanzar con el tratamiento del proyecto a menos que el interbloque Cambiemos acceda a aportar los dos tercios de los votos que se requieren para habilitar una iniciativa que no pasó por comisiones.





El oficialismo todavía no definió qué posición tendrá en la sesión, pero el jefe del bloque macrista, Álvaro González, ya adelantó que los legisladores del Pro, la UCR y la CC-ARI esperarán la “respuesta” del Poder Ejecutivo sobre “la viabilidad fiscal” de la iniciativa. “Si no tiene vialidad, no vamos a darle los dos tercios”, aseguró este martes.





La solicitud fue firmada por el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi; el titular del bloque Justicialista y del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner; el líder del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; la presidenta del Frente Renovador, Carla Pitiot; y el jefe del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.





También suscribieron Daniel Arroyo (Red por Argentina), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), Victoria Donda (Somos), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Omar Félix (Somos Mendoza), Juan José Bahillo (Justicialista), Lucila De Ponti (Movimiento Evita), Ivana Bianchi y Andrés Vallone (Unidad Justicialista).





“La voluntad de todo el arco opositor en Diputados es lograr la media sanción este jueves y llevaremos a cabo la sesión con la responsabilidad que el Gobierno no tuvo ni tiene respecto a un tema tan sensible como el hambre”, afirmó Grosso, que agregó: “Nos preocupa que el Gobierno no tenga una actitud comprensiva con la pobreza que generaron”.





Con la sesión especial prevista para este jueves, la Cámara baja volverá a abrir las puertas de su recinto luego de dos meses y medio. La última reunión fue el pasado 26 de junio, cuando se votó la designación de Marisa Graham como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y, luego, la sesión se levantó por falta de quórum durante el tratamiento de un acuerdo internacional.