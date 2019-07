Alberto Fernández defendió su postura sobre las Leliqs y

volvió a criticar la política económica del Gobierno





Alberto Fernández en Entre Ríos. (Captura de video)

Entre Ríos - El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, defendió su intención de reducir las tasas de las Letras de Liquidez (Leliq) para destinar ese dinero al gasto público y advirtió que cuando critica al presidente Mauricio Macri, sale a responder el Fondo Monetario Internacional (FMI), al hacer referencia a las declaraciones de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, quien reivindicó el programa monetario del Gobierno.

De esta forma, el precandidato kirchnerista volvió a cargar este martes contra las políticas económicas del actual gobierno y cuestionó la injerencia en las mismas del Fondo.





"Yo lo critico a Macri y me contesta el FMI. Hay que pegarle al chancho para saber quién es el dueño", indicó Fernández en un acto de campaña realizado en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.





Además, Fernández, criticó al candidato a senador del oficialismo Martín Lousteau, quien había cruzado la propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses que pagan actualmente las letras de liquidez del Banco Central.





"El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a (Martín) Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", indicó Fernández.





El líder de Evolución declaró el lunes que la propuesta de Fernández oculta "un error conceptual muy grande" porque los intereses de las Leliq dependen del BCRA y el pago de los haberes jubilatorios surge de los fondos que administra el Tesoro.





El compañero de fórmula de Cristina Kirchner aseguró que "Macri bajó el consumo, quitó el crédito, llegó el desempleo y empujó gente a la pobreza", por lo que destacó la necesidad de "rescatar a los argentinos que fueron empujados hacia la pobreza".





"Estamos en un país enloquecido que paga intereses por la Leliq. Se enojan porque dijo que quiero que los jubilados tengan medicamentos gratis. Son 10 días de intereses de Leliqs. El problema es si te querés parar del lado de los jubilados, del que produce y trabaja o del lado de los bancos", comparó Fernández.





Además, consideró que "a la inflación hay que combatirla de otro modo, porque el consumo y la moneda no eran el problema. Han bajado el consumo y la inflación sigue galopando".





El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo le pidió al votante indeciso que "entienda que podemos tener la oportunidad de tener un país distinto, que vengo con la vocación de construir la mejor Argentina para todos y de terminar las disputas que tanto mal nos han hecho".





"Lo que voy a hacer el primer día es recomponer salarios y jubilaciones para recomponer el consumo. Voy a ponerle fin a la timba financiera. Quiero que las pymes sigan teniendo créditos. Se puede hacer, hace falta decisión política", enfatizó.





Fernández se mostró "confiado en que los argentinos entienden que hemos llegado a un punto en el que es difícil seguir viviendo así".





"Cuando a uno le piden que se acostumbre a vivir en la incertidumbre, eso es terrible. Cuando le dicen que la educación pública es un lugar donde por desgracia caen algunos, eso es terrible. Cuando le dicen que las universidades del interior no tienen sentido porque los pobres no pueden llegar profesionales o universitarios, eso es terrible. Cuando uno ve que la salud pública está cada vez más deteriorada, eso es terrible. Cuando uno no encuentra un lugar donde buscar trabajo, eso es terrible. Cuando uno tiene trabajo y teme perderlo, eso es terrible", enumeró.





"Hay que dar la vuelta la página para encontrar un futuro mejor", remarcó. Y en ese sentido, sentenció: "Humildemente digo que queremos volver y ser mejores, mejores de lo que fuimos para aprender de lo que pasó, corregir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien".





"Porque del otro lado tenemos a alguien que nos promete hacer lo mismo, pero más rápido. Eso es hacer terrible la vida de la gente", advirtió.





"Yo quiero hacer feliz la vida de la gente, no volverla terrible. No quiero que la gente viva con incertidumbre, quiero que viva con certezas. Quiero que todos encuentren un trabajo, tengan un sueldo y puedan pagar la luz y el gas, cosa que hoy no pueden prever", comparó, al tiempo que subrayó: "Los argentinos quieren estar Argentina, por eso nos van a acompañar".





Además, Fernández afirmó que propuso "la creación del ministerio de la mujer, que deber ser el ministerio de la igualdad" y recordó que "la demanda feminista es legítima, razonable y nos hace crecer como sociedad".





El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández se definió como "el más federal de los porteños. Tenemos que integrar todo el país", remarcó.





Puso de relieve "lo mucho que tiene para darle a Argentina la Región Centro" y resaltó la capacidad de producción de las provincias que la integran.





"Argentina tiene que empezar a ejercer el federalismo, dándole posibilidad de desarrollo a todas las provincias", expresó.





Asimismo, hizo notar su objetivo para que "en cuatro años el que nazca en su provincia no esté pensando en emigrar de allí. Vamos a hacer la Argentina federal que hace falta, porque la Argentina concentrada en Buenos Aires ha dañado a todos".





"Estamos debatiendo dos modelos de país: El de la especulación promovido por el Banco Central y el del esquema productivo. Todos los empresarios padecen la falta de crédito, caída del consumo y las importaciones indiscriminadas" y remarcó su objetivo que apunta a que "las pymes vuelvan a ser el motor de la economía argentina".





Agrotóxicos





Al ser consultado sobre qué opinión le merece el fallo judicial por el cual se acotaron los límites para las pulverizaciones en las zonas cercanas a escuelas rurales, éste aclaró: "Ese es un tema que debemos abordarlo con seriedad, porque nadie quiere terminar contaminado por el uso de agrotóxicos, ni los que consumen esos productos agrícolas ni los que están en las inmediaciones donde se desarrollan las plantaciones y se tiran agrotóxicos".





El precandidato del Frente por Todos bregó por ser "cuidados para que esto no se convierta en un boomerang contra la producción".





"Hay que buscar el punto intermedio y cuidar ambas cosas, que la producción se pueda hacer y sea en las condiciones de seguridad para los que están cerca".





"El espíritu del fallo judicial es muy loable y compartido por todas. Pero desmedido la decisión final porque excluye a muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas", diferenció, al marcar la búsqueda por "un punto intermedio, garantizar y preservar la salud de la gente antes que nada.





Sin embargo, recalcó: "A veces lo bueno y útil llevado al extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar el no caer en extremos".