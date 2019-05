El aprendizaje dialógico de Macri

Que sea noticia el

llamado al diálogo del

Gobierno representa en sí mismo una noticia. La noticia de que el Gobierno hace algo que no había hecho nunca.

Los presidentes suelen recurrir a esta convocatoria como último recurso frente a graves crisis económicas o políticas. Menem lo hizo tras asumir en 1989 en medio de la hiperinflación y con las heridas de la dictadura aún abiertas, en un intento por encontrar cierta paz social y tender puentes sobre la histórica grieta peronismo-antiperonismo.

Duhalde lo repitió en 2002 con la Mesa de Diálogo Argentino en la que hasta participó la Iglesia y un enviado de la ONU, y sirvió de contención política y psicológica para un país en ruinas.

Mientras no se llega a situaciones extremas, los gobiernos evitan hacerlo. Los más débiles por entender que sería una confirmación de su debilidad. Es razonable. Los más fuertes, por suponer que no lo necesitan o que solo beneficiaría a los opositores. Se equivocan.

Por qué no antes?

Hoy ya es tarde, pero entender por qué hubiera sido mejor antes, puede servir para no repetir errores.

Un llamado al diálogo cuando acababa de triunfar y necesitaba avanzar con reformas estructurales, hubiera sido esencial para obtener leyes por consenso. Macri le habría dado protagonismo a líderes y gobernadores opositores más dialoguistas que se beneficiarían de ese status y serían más proclives a aportar apoyos a cambio de mantener esa relevancia política y negociar beneficios para sus sectores y provincias.

Esa estrategia habría contado con la adhesión no solo de dirigentes peronistas sino de kirchneristas “racionales”. No tratando de ampliar la alianza partidaria de Cambiemos (aunque sí su base social), sino tendiendo puentes hacia otros partidos y aislando a

Habrían sido gestos que derramarían hacia la sociedad la idea de un nuevo relato en el que lo políticamente correcto fuera la aceptación del otro y no su destrucción. Un acuerdo de convivencia sin el cual es imposible promover confianza e inversiones.

Es la política la que debía generar esas condiciones de confianza económica y la garantía de que cualquier cambio que se fuera a producir en las elecciones presidenciales no representaría otro giro de 180°.

Porque con una

más aislada, opositores con años de protagonismo en la confrontación racional con el Gobierno, una sociedad más proclive al diálogo y un mundo convencido de que las alternativas electorales no romperían el sistema, probablemente no se viviría esta incertidumbre económica que profundiza la crisis y hace del regreso de la ex presidenta una posibilidad cierta.