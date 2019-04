RECHAZAN PEDIDO DE FLORENCIA KIRCHNER PARA PERMANECER EN CUBA

Deberá regresar al país el jueves por la causa Los Sauces,

en la que está procesada por asociación ilícita





Florencia Kirchner

Judiciale s - El Tribunal Oral Federal (TOF) Nro.5 rechazó este lunes el pedido de la defensa de Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Kirchner, para permanecer en Cuba con el fin de continuar el tratamiento médico por el estrés postraumático que padece.

El abogado Carlos Beraldi había presentado un escrito que fue difundido este lunes por la propia Cristina, donde pidió que Florencia pudiera quedarse en Cuba hasta recibir el alta médica, solicitando que se revoque la “muy grave y absurda resolución” sobre la hija de la senadora.





Sin embargo, los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti no solo rechazaron el pedido, sino que además volvieron a requerir la historia clínica completa y actualizada de Florencia, “debidamente certificada por las autoridades de la Embajada argentina” en Cuba.





Con esta resolución, Florencia debería regresar al país este jueves, en el marco de la causa Los Sauces SA, donde está procesada por asociación ilícita y lavado de dinero.





Además, los jueces reclamaron que también presente en formato digital y físico, copia de los estudios por imágenes que eventualmente le practicaron a la hija de Cristina Kirchner, así como un certificado actualizado que detalle pormenorizo el diagnóstico completo sobre causa, tipología e intensidad de la patología que tiene.





Por otro lado, los jueces reclaman que Florencia Kirchner fije lugar de residencia en Cuba para saber de su paradero. "Llama la atención que el letrado defensor haya eludido responder a lo exigido", disparó el Tribunal en su nueva resolución.





En tanto, también definieron el futuro de la causa y consideraron que "Los Sauces", que tienen a su cargo, debe acumularse por conexidad con la de fraude en la obra pública que tiene el Tribunal 2 y que tiene ya fecha de inicio para el 21 próximo.





"No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice", argumentó la ex presidenta.