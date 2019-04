EMITEN «ALERTA ROJA» PARA LA DETENCIÓN DE ALBERTO SAMID

La notificación de Interpol, califica al empresario de «violento» y asegura que forma parte de una «organización delictiva».





La notificación de Interpol para la detención del empresario argentino

Alberto Samid, quien se encuentra prófugo de la Justicia.

Judiciales - Interpol emitió este viernes una alerta roja para la detención del empresario Alberto Samid, quien es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita en un juicio que se reanudó ayer sin la presencia del autodenominado "Rey de la Carne", sobre el que pesa un pedido de detención por no haberse presentado a dos audiencias.



La "Notificación Roja" -fechada este viernes- lo califica como "violento" y aclara que "si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública".





"El buscado formaba parte de la cúpula de una organización delictiva, siendo Samid uno de los elementos más preponderantes de esa asociación Ilícita, que por intermedio de varios frigoríficos destinados a la venta de alimentos vacunos y luego de la venta de los mismos, dicha organización retenía los impuestos que debían ser aportados a las arcas del Estado Nacional", explica la circular de Interpol a la que accedió Télam .





El empresario es buscado desde el miércoles luego de que se emitiera una orden de detención por no asistir a las audiencias del juicio oral en su contra por evasión impositiva.





La causa contra Samid empezó por una denuncia de la AFIP en 1996, es decir hace 23 años. La estrategia del "rey de la carne" era aplazar lo máximo posible la instancia de juicio oral hasta que prescriba.





En aquella época, el ente recaudador sospechó que Samid y los nueve enjuiciados habían formado una asociación ilícita para evadir el pago de impuesto en su cadena de carnicerías, "La Lonja", y que además vendían parte de la faena en el mercado negro de la carne.





El miércoles, ya desde la clandestinidad, Samid habló con C5N en donde expresó que no se va a entregar. "Me voy a entregar cuando Stornelli presente su teléfono en Dolores. Si ellos que son la Justicia no la cumplen, porqué la voy a cumplir yo", dijo.