«EL DINERO RECAUDADO ILEGALMENTE SE ENTREGABA EN LA QUINTA PRESIDENCIAL»

El juez Bonadio amplió el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de las coimas.





Cristina Kirchner

Judiciales - El juez federal Claudio Bonadio amplió este jueves el procesamiento con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa por los denominados "Cuadernos de la corrupción K# por otros cinco casos de cohecho, y elevó el embargo en su contra a 80 millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado también amplió los procesamientos del detenido exsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, y otros procesados en la causa, como el también empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien está en prisión.





Bonadio decidió "ampliar el procesamiento" de la senadora nacional por otros cinco episodios de "cohecho pasivo" como coautora, que se sumaron a los hechos por los que ya fue procesada.





También dispuso mantener la prisión preventiva impuesta a la expresidenta cuando quedó procesada por primera vez en la causa, el 17 de septiembre del año pasado, "que se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros".





Además amplió el embargo a 80 millones de pesos.





La decisión recayó además sobre Baratta, el ex jefe del remisero autor de los cuadernos de la corrupción Oscar Centeno. En el caso del ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal, su embargo quedó fijado en 50 millones de pesos.





Los cinco hechos se desprenden de los escritos de Centeno y refieren a otros cinco pagos de sobornos atribuidos a empresarios de la obra pública.





En lo referido a la expresidenta, el magistrado sostuvo que el "desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del ministerio señalado era el secretario privado de la Presidencia, y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306, de esta ciudad), como también en la Quinta Presidencial de Olivos" . Señala también "cómo el dinero recolectado ilegalmente por la organización era trasladado en aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate".





La expresidenta deberá notificarse en persona de esta decisión cuando regrese de su viaje a Cuba, advirtió el juez en el fallo.





Cristina Kirchner ya estaba procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en esta causa.