CARRIÓ PIDE DISCULPAS POR SU EXABRUPTO CONTRA DE LA SOTA

Pablo Kosiner presentará una cuestión de privilegio contra la diputada por ofender la memoria del exgobernador cordobés.





Elisa Carrió, junto a Mario Negri, durante su recorrida por Córdoba donde tuvo

palabras ofensivas contra el exgobernador José Manuel de la Sota.

Nacionales - La visita de Elisa Carrió por la provincia de Córdoba para apoyar a su colega y amigo Mario Negri arrancó bien para el jefe del interbloque oficialista en su campaña para la gobernación, al que definió como “el hombre más estudioso y brillante que tuvo el radicalismo en Diputados”.

Pero finalmente quedó empañada por un grueso exabrupto que deslizó durante una entrevista contra el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota.





“Gracias a Dios murió De la Sota”, expresó la diputada al ser entrevistada durante un acto en Cruz del Eje cuando le preguntaron sobre sus denuncias. Al contestar, Lilita señaló que si De la Sota viviera -se mató en un accidente automovilístico el año pasado- “sí sabría lo que es una denunciadora”, y agregó que “lo que todo Córdoba tiene que plantearse es quién maneja la droga a partir de ahora”.





Reacción de la hija de De la Sota





Inmediatamente desde la familia de De la Sota llegó una exigencia de disculpas. Candelaria de la Sota, hija del exmandatario cordobés, se dirigió no a la diputada, sino directamente al presidente Mauricio Macri a quien le dijo: “Espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”.





Carrió se disculpó prontamente, también a través de Twitter: “Las palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas”, señaló, para agregar que “en ningún momento celebré la pérdida del exgobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”.





Más allá de la disculpa, según pudo saber parlamentario.com el intebloque Argentina Federal, que conduce Pablo Kosiner, presentará este miércoles una cuestión de privilegio contra Carrió en el marco de la sesión de la Cámara baja.





Ya el día anterior había pasado por Santa Fe para hacer campaña en favor del radical José Corral, y también hizo ruido al vincular al candidato socialista, Antonio Bonfatti, con la banda de Los Monos. Este a su vez le contestó duramente al calificar a Carrió como “una mentirosa y una destructora serial”.





Bonfatti señaló que “ellos saben que vamos a seguir gobernando Santa Fe y apelan a cualquier método. Carrió cada vez que viene una elección hace exactamente lo mismo”.





Apoyo a Negri





Más allá de su fuerte patinada, en su paso por Cruz del Eje Carrió dijo haber ido a esa provincia “por dos razones: primero, porque todos ustedes saben que el auténtico radicalismo está representado en Córdoba por Mario Negri y por nadie más; segundo, porque toda la mesa nacional de Cambiemos sostuvo, sostiene y sostendrá la candidatura de quien se merece ser gobernador de Córdoba, por mérito, no por demagogia”.





“Puedo dar fe y poner las manos en el fuego por Mario Negri. Es el hombre más estudioso y brillante que tuvo el radicalismo en la Cámara de Diputados. Llevamos 24 años luchando juntos. En esa hermandad nos tocó vivir los momentos más difíciles contra el menemismo, contra el kirchnerismo y los momentos más difíciles en la Alianza. Armamos juntos el Acuerdo Social y Cívico que ganó en 2009. Ese frente fue armado por tres personas: Mario Negri, Elisa Carrió y Gerardo Morales. Fue la primera victoria contra el kirchnerismo”, recordó Carrió, quien mañana regresará a Buenos Aires para asistir a la sesión de la Cámara de Diputados y el jueves estará nuevamente en Córdoba para acompañar a Negri en una recorrida por todo el territorio cordobés.





“Le quiero agradecer enormemente a Lilita. Los males que le evitó Carrió a la Argentina son enormes, los evitó ella sola, mientras la acusaban de denunciadora, de loca. Lilita Carrió es el coraje de la Argentina y de la República. Ha sido la voz de los que no tienen voces, de los que sabían que se robaba y tenían miedo de hablar, fue la voz de las instituciones que se desgranaban y que había que recuperar”, sostuvo por su parte Negri.





En referencia al gobierno provincial, el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados señaló que “(Juan) Schiaretti no hizo vivienda durante 20 años y como yo prometí el regreso del IPV, él prometió ahora hacer 20 mil casas. Les dije a ustedes que el principio de la igualdad en la salud y en la educación estaba desarticulado en la provincia, al punto de que en el norte hay solo un médico cada mil habitantes, tres en el interior y nueve en la Capital. Planteé por eso modificar las residencias obligatorias para que los médicos regresen al interior. Hoy el gobernador dice que va a mandar más médicos al interior. Es un triunfo para nosotros, que al menos nos escuche”, manifestó Negri.





“Uno es candidato por los valores que lleva en la sangre, pero también por la indignación. Falleció una mujer de 29 años que hizo 270 kilómetros en una ambulancia buscando una cama en un hospital. En el siglo XXI nos pasa esto, pero prometen lo que no pueden cumplir, ferrocarriles aéreos y no sé qué más. Yo les digo que si soy gobernador en los hospitales habrá medicamentos, aparatos funcionando, no tendrán que ir a la noche con un banquito para conseguir turnos”, agregó el candidato de Córdoba Cambia.





“Hoy estamos peleando con el Estado, ellos agarran la guita de los cordobeses para hacer campaña y ver si cumplen las bodas de plata. La tendencia es que se va construyendo un feudo, donde la Justicia no es independiente. Se crearon dos fiscalías anticorrupción en 2004 y solo se investigó a tres funcionarios. Hay que eliminarlas y dejar que los fiscales investiguen por sorteo. Se los digo acá en Cruz del Eje, cuando sea gobernador nadie bajará la vista cuando los visite porque yo no robo ni miento”, cerró Negri.