Un dios duda

(Aunque, visto lo visto en estos últimos milenios, también sería peligroso: las controversias de inmortales suelen chorrear sangre mortal).

Y es cierto que estarían de acuerdo en muchas cosas —­cuestiones de poder, catástrofes y plagas, la muerte como chantaje indispensable—, pero disentirían en otras: hay dioses más tolerantes o más distraídos o menos obsesos. Sobre todo en ese punto que a algunos les importa tanto: los sexos y sus usos —y la conducta de sus sacerdotes al respecto.

Jehová, sin ir más lejos, ordena a los suyos que se casen porque, como les dijo, “un hombre no está completo sin su esposa”, y que crezcan y se multipliquen, que es lo suyo. Alá, siempre más, les dice que no tengan esposa sino esposas, total mujeres sobran. Buda trató de que sus clérigos nipones ni fornicaran ni follaran ni nada, pero tenía tanta dificultad para convencerlos que al final les permitió que se casaran. Y los dioses cristianos también tienen opiniones varias. Al dios cristiano que adoran unos ingleses y muchos americanos, por ejemplo, no le importa que sus sacerdotes tengan mujer y hagan, con ella, hijos o lo que puedan. Al dios cristiano que adoran ciertos rusos le parece bien que se busquen una esposa, pero si se les muere no les deja buscar otra. En cambio, el dios cristiano que adoran los romanos y españoles y sudacas y algunos africanos dice que ni ahí. Bueno, ahora lo dice.