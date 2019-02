Los bebés nacen por el ombligo

Ahora, los niños lo tienen más fácil. Toda la información que puedan desear está a un clic de distancia y casi siempre acompañada de vídeo explicativo por si queda alguna duda o se necesitan detalles más precisos. Pero, además –en un mundo hipersexualizado como el nuestro, en el que no solo en las películas sino también en los anuncios (y da igual que sean de chocolatinas o incluso de sopicaldos) se suele recurrir a fingidos orgasmos y otros guiños sexis, no es precisamente información de esta índole la que falta a los más pequeños. Y ellos la asimilan con absoluta normalidad desde edades muy tempranas, lo que en principio parece sano. No existen ya tabúes, secretos insondables ni confusos misterios como ocurría en nuestra época. Tampoco represión sexual ni mucho menos ‘landismo’, término de cortísima vida que defendió José Luis Borau en su discurso de entrada en la Real Academia y que sirve para designar ciertas comedias del período desarrollista, pero también el hambre sexual del macho ibérico en celo permanente.