Las condiciones de Cristina para bajarse

La voz de un hombre muy cercano desde lo político y personal con Cristina, da una idea de cuál es el sentimiento que hoy la ronda: “. Pero hay otros que lo pensamos desde el mejor lugar. Yo creo que no se debe presentar, porque la quiero y no me gusta que ella y sus hijos sigan sufriendo humillaciones. Ya cumplió dos mandatos muy buenos. Ya está”.