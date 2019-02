Intimidades de una decisión que puede cambiarlo todo

¿Espera su momento sin que se le note la ambición? Es probable. Internamente hace un balance de daños y beneficios. ¿Disfruta el poder o lo padece? Ambas cosas, pero más bien lo disfruta. Desde su divorcio de Ramiro Tagliaferro , a pocos meses de haber asumido como gobernadora, no se le conoce pareja. Tiene salidas, presentaciones discretas en casas de amigos los días que no comparte con sus hijos, pero ninguno logró atravesar la barrera para convertirse en pareja. ¿Le pesa? Sí. "Pero reconozco que no soy una mujer fácil para invitar a cenar", bromea, en la intimidad. En su interior sabe que, envuelta en la adrenalina de construir poder, no es sencillo hacerle lugar a un otro. Mira a su alrededor. "La mujer con poder, en general, está sola". La idea domina su diálogo interior. Es el costo que pagan las mujeres mientras ascienden. Un peaje demasiado alto que no suelen tener los varones en la misma situación y que pasa inadvertido.