La senadora calificó al “peronismo dialoguista” como “cartón pintado” y acusó a la embajada de EE.UU de

Nacionales - Luego de que casi toda su bancada fustigara al Gobierno nacional y a la Justicia Federal, se escuchó en la primera sesión del año en el Senado la palabra de Cristina Kirchner.

Al arrancar, Cristina confesó irónicamente que plantear una cuestión de privilegio la hacía sentir “medio estúpida”. “Lo que es esta senadora de la Nación, expresidenta de la República dos veces elegida por el pueblo, no es que tiene privilegios… ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país”.

A continuación, Cristina Kirchner contó que se preguntaba a quién hacerle la cuestión de privilegio. “¿A este cuerpo, que diligentemente, inmediatamente trató los allanamientos que fueron absolutamente violatorios de lo que se hace a cualquier ciudadano?”, se preguntó. En ese sentido sostuvo que “los allanamientos fueron violatorios de lo mínimo que se le asegura a cualquier ciudadano: hicieron con mis casas lo que no hicieron con nadie estos mismos que fueron filmados y grabados mandando whatsapp pidiendo coimas”.

“¿Hacer una cuestión de privilegio al presidente? Ni se me ocurre…”, continuó, para apuntar luego contra la Corte Suprema de Justicia, a la que terminó adjudicándole esa presentación. “Porque estamos viendo cómo desde Comodoro Py se está intentando quitar la causa a un juez para que no investigue, y desde la propia sentencia del juez (Ramos Padilla) se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión. Esto solo ameritaría que la Corte Suprema interviniera”, estimó, sosteniendo que el Tribunal Supremo tiene competencia “originaria y exclusiva” al estar involucrada una embajada extranjera.

Cristina apuntó que por lo que había observado que la embajada de Estados Unidos no había contestado los pedidos del juez que consultaban sobre la veracidad de chapas de agencias de seguridad de ese país que había exhibido el ahora detenido Marcelo D’Alessio. Habló de la presencia en una camioneta, junto al falso abogado, de dos personas supuestamente de la embajada norteamericana. “Y entre las múltiples carpetas encontradas en los allanamientos se le encontró una redactada en inglés”, puntualizó.

“Ya tenían la carpeta en inglés, ¿en serio que la embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver?”, se preguntó, agregando que “no estamos ante una cuestión únicamente de un fiscal o de un juez; esto está claro que es un sistema, un entramado, porque además se descubrió que una cosa similar pasó en un juzgado en lo penal económico, y también con el mismo protagonista periodístico que escribía sobre la mafia de los contenedores en Clarín”.

Para Cristina Kirchner “estamos ante un sistema muy perverso de extrema gravedad institucional”, y agregó: “Yo fui senadora desde 1995; en mi vida como legisladora he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar, no de arrepentidos… en los chats, las fotos, las filmaciones, exactamente lo que yo digo una suerte de proyección de las cosas que hacen ellos sobre otros”.