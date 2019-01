Palabras huecas (pero resultonas)

En este mundo de gestos y selfis en el que vivimos no hace falta hacer, actuar o ayudar, basta con invocar una de esas palabras mágicas, que parece que son y no son nada, para quedar como los ángeles. He aquí los matices del lenguaje de hoy en día y mi amiga Ana los aprendió de la manera más dura, cuando tuvo que hipotecarse para ayudar al nieto que estuvo enfermo. Han pasado los años, Javi, que así se llama el niño, tiene ahora diez años, se ha curado por completo y está muy unido a ella. A sus otros abuelos, en cambio, hace añares que no los ve, a pesar de los muchos esfuerzos que últimamente hacen por congraciarse con él y mandarle carísimos regalos. Pero, como dice Ana, que ya ha aprendido todas las jerigonzas del lenguaje actual: «La problemática de Javi es que, entre usar días de sus vacaciones en visitar a unos abuelos que le traen al fresco y el reto de quedarse una o dos o semanas sin ver a su familia y a sus compis, no le hace falta mucha ayuda, ni tampoco apoyo –sonríe divertida Ana–, para decidir qué prefiere».